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Украина застряла в конфликте, который не может выиграть, считает аналитик - РИА Новости, 05.08.2025
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05:38 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033383487.html
Украина застряла в конфликте, который не может выиграть, считает аналитик
Украина застряла в конфликте, который не может выиграть, считает аналитик - РИА Новости, 05.08.2025
Украина застряла в конфликте, который не может выиграть, считает аналитик
Украина застряла в центре войны, которую не может выиграть, а любая "территориальная уступка" приведет к серьезному ущербу легитимности киевского режима,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:38:00+03:00
2025-08-05T05:38:00+03:00
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АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Украина застряла в центре войны, которую не может выиграть, а любая "территориальная уступка" приведет к серьезному ущербу легитимности киевского режима, отметил в своей статье аналитик Исследовательского фонда Турции Гюркан Демир. Успехи российских войск в зоне спецоперации и серьезные потери боевых мощностей ВСУ ставят под сомнение возможность продолжения Киевом военных действий, пишет американский журнал Military Watch Magazine. По словам эксперта, Киев "не закрыт для мира", но отвергает "территориальные уступки". "Существует резкий разрыв между требованиями Украины о мире и реальным положением дел на местах. Потому что мир не представляется возможным без территориальных уступок", - отметил Демир в своей статье на сайте Исследовательского фонда Турции. По его словам, если территориальные уступки будут сделаны, внутренней легитимности киевского режима будет нанесен серьезный ущерб. "Эта дилемма лежит в основе как упорства Украины в продолжении войны, так и ее пробуксовки на мирных переговорах. Украина застряла в центре войны, которую она не может выиграть", - отметил аналитик. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250805/ssha-2033379256.html
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в мире, россия, украина, республика крым, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
Украина застряла в конфликте, который не может выиграть, считает аналитик

Аналитик Демир: Украина застряла в центре конфликта, который не может выиграть

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Украина застряла в центре войны, которую не может выиграть, а любая "территориальная уступка" приведет к серьезному ущербу легитимности киевского режима, отметил в своей статье аналитик Исследовательского фонда Турции Гюркан Демир.
Успехи российских войск в зоне спецоперации и серьезные потери боевых мощностей ВСУ ставят под сомнение возможность продолжения Киевом военных действий, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
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По словам эксперта, Киев "не закрыт для мира", но отвергает "территориальные уступки".
"Существует резкий разрыв между требованиями Украины о мире и реальным положением дел на местах. Потому что мир не представляется возможным без территориальных уступок", - отметил Демир в своей статье на сайте Исследовательского фонда Турции.
По его словам, если территориальные уступки будут сделаны, внутренней легитимности киевского режима будет нанесен серьезный ущерб.
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"Эта дилемма лежит в основе как упорства Украины в продолжении войны, так и ее пробуксовки на мирных переговорах. Украина застряла в центре войны, которую она не может выиграть", - отметил аналитик.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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