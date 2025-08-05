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"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях - РИА Новости, 05.08.2025
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05:04 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033381829.html
"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях
"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях - РИА Новости, 05.08.2025
"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях
Вчерашнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признания Украиной потери территорий говорит о согласии стран ЕС с таким исходом конфликта,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:04:00+03:00
2025-08-05T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вчерашнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признания Украиной потери территорий говорит о согласии стран ЕС с таким исходом конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Уже эта серьезнейшая фигура (Президент Чехии Петр Павел. — Прим. ред.) заявила, и не просто так. Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать", — сказал он.По словам эксперта, европейские страны хотят побыстрее закончить конфронтацию с Россией, чтобы сохранить возможность хоть как-то контролировать оставшуюся часть Украины."ЕС думает, что ему кто-то даст контролировать. Никто не даст. Это невозможно", — пояснил Соскин.По мнению политолога, западные страны не в состоянии даже пытаться навязать свои условия Москве и могут рассчитывать лишь на благосклонность президента России Владимира Путина после окончания конфликта.Вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине следует признать потерю территорий ради выживания.По словам главы европейского государства, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033342385.html
https://ria.ru/20250805/ssha-2033379256.html
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в мире, украина, россия, петр павел, чехия, олег соскин, леонид кучма, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Петр Павел, Чехия, Олег Соскин, Леонид Кучма, Евросоюз
"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях

Соскин: ЕС подтвердил готовность признать потерю Украиной территорий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вчерашнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признания Украиной потери территорий говорит о согласии стран ЕС с таким исходом конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Уже эта серьезнейшая фигура (Президент Чехии Петр Павел. — Прим. ред.) заявила, и не просто так. Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать", — сказал он.
По словам эксперта, европейские страны хотят побыстрее закончить конфронтацию с Россией, чтобы сохранить возможность хоть как-то контролировать оставшуюся часть Украины.
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"ЕС думает, что ему кто-то даст контролировать. Никто не даст. Это невозможно", — пояснил Соскин.
По мнению политолога, западные страны не в состоянии даже пытаться навязать свои условия Москве и могут рассчитывать лишь на благосклонность президента России Владимира Путина после окончания конфликта.
Вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине следует признать потерю территорий ради выживания.
По словам главы европейского государства, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".
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В миреУкраинаРоссияПетр ПавелЧехияОлег СоскинЛеонид КучмаЕвросоюз
 
 
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