https://ria.ru/20250805/ukraina-2033381829.html
"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях
"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях - РИА Новости, 05.08.2025
"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях
Вчерашнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признания Украиной потери территорий говорит о согласии стран ЕС с таким исходом конфликта,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:04:00+03:00
2025-08-05T05:04:00+03:00
2025-08-05T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вчерашнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признания Украиной потери территорий говорит о согласии стран ЕС с таким исходом конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Уже эта серьезнейшая фигура (Президент Чехии Петр Павел. — Прим. ред.) заявила, и не просто так. Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать", — сказал он.По словам эксперта, европейские страны хотят побыстрее закончить конфронтацию с Россией, чтобы сохранить возможность хоть как-то контролировать оставшуюся часть Украины."ЕС думает, что ему кто-то даст контролировать. Никто не даст. Это невозможно", — пояснил Соскин.По мнению политолога, западные страны не в состоянии даже пытаться навязать свои условия Москве и могут рассчитывать лишь на благосклонность президента России Владимира Путина после окончания конфликта.Вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине следует признать потерю территорий ради выживания.По словам главы европейского государства, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".
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в мире, украина, россия, петр павел, чехия, олег соскин, леонид кучма, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Петр Павел, Чехия, Олег Соскин, Леонид Кучма, Евросоюз
"Все готовятся": на Украине сделали заявление об утраченных территориях
Соскин: ЕС подтвердил готовность признать потерю Украиной территорий