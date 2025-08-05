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Хуситы ударили ракетой по аэропорту в Израиле

Хуситы ударили ракетой по аэропорту в Израиле - РИА Новости, 05.08.2025

Хуситы ударили ракетой по аэропорту в Израиле

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:12:00+03:00

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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве."Ракетные подразделения провели военную операцию, в ходе которой гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" был нанесен удар по аэропорту Лод (арабское название аэропорта Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо (арабское название Тель-Авива - ред.)", - сообщается в заявлении движения во вторник.

https://ria.ru/20250804/izrail-2033351537.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, йемен