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Хуситы ударили ракетой по аэропорту в Израиле
Хуситы ударили ракетой по аэропорту в Израиле - РИА Новости, 05.08.2025
Хуситы ударили ракетой по аэропорту в Израиле
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:12:00+03:00
2025-08-05T09:12:00+03:00
2025-08-05T09:24:00+03:00
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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве."Ракетные подразделения провели военную операцию, в ходе которой гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" был нанесен удар по аэропорту Лод (арабское название аэропорта Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо (арабское название Тель-Авива - ред.)", - сообщается в заявлении движения во вторник.
https://ria.ru/20250804/izrail-2033351537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен
Хуситы ударили ракетой по аэропорту в Израиле
Хуситы ударили ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве