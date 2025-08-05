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Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства - РИА Новости, 05.08.2025
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Наука
 
08:03 05.08.2025 (обновлено: 11:08 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/uchenye-2033389536.html
Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства
Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства - РИА Новости, 05.08.2025
Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства
Российские ученые из НИУ МИЭТ разработали композитные покрытия на основе коллагена и углеродных нанотрубок для медицинских имплантатов, контактирующих с кровью, РИА Новости, 05.08.2025
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наука
россия
александр герасименко
наука
университетская наука
российские инновации
качество жизни
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российские ученые из НИУ МИЭТ разработали композитные покрытия на основе коллагена и углеродных нанотрубок для медицинских имплантатов, контактирующих с кровью, сообщило Минобрнауки РФ. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, и имплантаты, призванные спасать жизни, часто обладают критической проблемой: кровь воспринимает их как угрозу, что может привести к летальному исходу пациента. Поэтому российские ученые решили устранить главный недостаток имплантатов. "Разработанные покрытия имитируют естественные свойства эндотелия сосудов, что позволяет снизить адсорбцию белков и активацию тромбоцитов. Другая ключевая инновация – не только сами материалы, но и метод их тестирования. Мы разработали микрофлюидный чип, который является эффективной платформой, воспроизводящей реальные условия кровотока", - сказала журналистам один из авторов разработки Кристина Попович. Александр Герасименко, заместитель директора по научной работе Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ, добавил, что важной составляющей этого исследования является разработанная методика тестирования материалов покрытий в условиях, максимально приближенных к реальным – под воздействием непрерывного потока жидкости с контролируемыми параметрами. Ученый подчеркивает, что уникальность метода формирования композиционных материалов позволяет применять их для имплантируемых электронных интерфейсов, которые эффективно передают электрический заряд в восстановительные процессы.
https://ria.ru/20250731/progulka-2032489637.html
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россия, александр герасименко, наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни
Наука, Россия, Александр Герасименко, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Качество жизни
Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства

В НИУ МИЭТ разработали композитные покрытия для медицинских имплантатов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российские ученые из НИУ МИЭТ разработали композитные покрытия на основе коллагена и углеродных нанотрубок для медицинских имплантатов, контактирующих с кровью, сообщило Минобрнауки РФ.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, и имплантаты, призванные спасать жизни, часто обладают критической проблемой: кровь воспринимает их как угрозу, что может привести к летальному исходу пациента. Поэтому российские ученые решили устранить главный недостаток имплантатов.
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"Разработанные покрытия имитируют естественные свойства эндотелия сосудов, что позволяет снизить адсорбцию белков и активацию тромбоцитов. Другая ключевая инновация – не только сами материалы, но и метод их тестирования. Мы разработали микрофлюидный чип, который является эффективной платформой, воспроизводящей реальные условия кровотока", - сказала журналистам один из авторов разработки Кристина Попович.
Александр Герасименко, заместитель директора по научной работе Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ, добавил, что важной составляющей этого исследования является разработанная методика тестирования материалов покрытий в условиях, максимально приближенных к реальным – под воздействием непрерывного потока жидкости с контролируемыми параметрами.
Ученый подчеркивает, что уникальность метода формирования композиционных материалов позволяет применять их для имплантируемых электронных интерфейсов, которые эффективно передают электрический заряд в восстановительные процессы.
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