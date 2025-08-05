https://ria.ru/20250805/uchenye-2033389536.html

Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства

Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства - РИА Новости, 05.08.2025

Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства

Российские ученые из НИУ МИЭТ разработали композитные покрытия на основе коллагена и углеродных нанотрубок для медицинских имплантатов, контактирующих с кровью, РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:03:00+03:00

2025-08-05T08:03:00+03:00

2025-08-05T11:08:00+03:00

наука

россия

александр герасименко

наука

университетская наука

российские инновации

качество жизни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российские ученые из НИУ МИЭТ разработали композитные покрытия на основе коллагена и углеродных нанотрубок для медицинских имплантатов, контактирующих с кровью, сообщило Минобрнауки РФ. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, и имплантаты, призванные спасать жизни, часто обладают критической проблемой: кровь воспринимает их как угрозу, что может привести к летальному исходу пациента. Поэтому российские ученые решили устранить главный недостаток имплантатов. "Разработанные покрытия имитируют естественные свойства эндотелия сосудов, что позволяет снизить адсорбцию белков и активацию тромбоцитов. Другая ключевая инновация – не только сами материалы, но и метод их тестирования. Мы разработали микрофлюидный чип, который является эффективной платформой, воспроизводящей реальные условия кровотока", - сказала журналистам один из авторов разработки Кристина Попович. Александр Герасименко, заместитель директора по научной работе Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ, добавил, что важной составляющей этого исследования является разработанная методика тестирования материалов покрытий в условиях, максимально приближенных к реальным – под воздействием непрерывного потока жидкости с контролируемыми параметрами. Ученый подчеркивает, что уникальность метода формирования композиционных материалов позволяет применять их для имплантируемых электронных интерфейсов, которые эффективно передают электрический заряд в восстановительные процессы.

https://ria.ru/20250731/progulka-2032489637.html

https://ria.ru/20241205/nauka-1987339361.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр герасименко, наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни