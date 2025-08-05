https://ria.ru/20250805/tver-2033477767.html

В Твери на помойке нашли более десятка среднеазиатских черепашат

В Твери на помойке нашли более десятка среднеазиатских черепашат - РИА Новости, 05.08.2025

В Твери на помойке нашли более десятка среднеазиатских черепашат

Больше десятка среднеазиатских сухопутных черепашат нашли на помойке в Твери, они в плохом состоянии и могут погибнуть, рассказала РИА Новости зоозащитница... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:44:00+03:00

2025-08-05T14:44:00+03:00

2025-08-05T14:55:00+03:00

тверь

россия

авито

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033480931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b66c0251c0a7d9d5e9ce2de82c472ace.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Больше десятка среднеазиатских сухопутных черепашат нашли на помойке в Твери, они в плохом состоянии и могут погибнуть, рассказала РИА Новости зоозащитница Алена Пудникова. Пудникова в соцсети "ВКонтакте" консультирует пользователей по содержанию черепах и рептилий. Она рассказала РИА Новости, что пару дней назад ей прислали публикацию с "Авито", где продавали и пристраивали почти 30 черепашат, найденных на помойке. Когда волонтеры обратились к продавцу, оказалось, что всех черепашат уже продали. Волонтеры узнали адрес помойки, где были найдены рептилии, и нашли там еще более десятка. "Мы облазили помойку, нашли еще 13 черепах. Две уже мертвые, остальные не очень активные, собирающиеся умереть в ближайшее время. И вчера нашли еще одну черепаху. Там еще дети разобрали черепах кто куда, так что их было довольно много, думаю, около 50", - рассказала Пудникова. По ее словам, несмотря на лечение, черепашата погибают "очень быстро и активно". Скорее всего, у них герпесная пневмония, которая очень заразна для рептилий. Черепашата "чихают, кряхтят, пищат", хотя звуков издавать не должны. У рептилий явно больные легкие. Кроме того, за время, проведенное на помойке, они получили механические травмы, вероятно, от крыс, кошек и птиц. Пудникова предполагает, что черепах на помойку могли выбросить заводчики, так как больных рептилий лечить долго и не очень выгодно. Среднеазиатские сухопутные черепахи подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), поэтому их незаконный ввоз в Россию и продажа считаются контрабандой стратегически важных ресурсов фауны. РИА Новости пока не располагает комментарием полиции и прокуратуры по поводу истории с обнаружением партии черепах на местной помойке.

https://ria.ru/20250716/pozhar-2029482926.html

https://ria.ru/20250801/haski-2032778821.html

тверь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Среднеазиатские сухопутные черепашата, найденные на помойке в Твери Больше десятка среднеазиатских сухопутных черепашат нашли на помойке в Твери, они в плохом состоянии и могут погибнуть, рассказала РИА Новости зоозащитница Пудникова. По ее словам, ей прислали публикацию, где продавали и пристраивали почти 30 черепашат, найденных как раз на помойке. Когда волонтеры обратились к продавцу, оказалось, что всех черепашат уже продали. Волонтеры узнали адрес помойки, где обнаружили рептилий, и нашли там еще более десятка. Пудникова отмечает, что, скорее всего, у них герпесная пневмония, а выбросили их на помойку заводчики, так как лечить рептилий долго и невыгодно. Среднеазиатские сухопутные черепахи подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, их незаконный ввоз в Россию и продажа считаются контрабандой. 2025-08-05T14:44 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверь, россия, авито, происшествия