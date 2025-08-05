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МЧС предупредило о тумане в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2025
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МЧС предупредило о тумане в Подмосковье
МЧС предупредило о тумане в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2025
МЧС предупредило о тумане в Подмосковье
Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в Подмосковье до 09.00 мск вторника, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Московской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:54:00+03:00
2025-08-05T00:54:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в Подмосковье до 09.00 мск вторника, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Московской области. "В период с 00 часов с сохранением до 9.00 мск пятого августа местами в Московской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей включить противотуманные фары и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе дороги и по возможности использовать светоотражающие элементы.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
МЧС предупредило о тумане в Подмосковье

МЧС: ночью и утром в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200-700 метров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТуман
Туман - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в Подмосковье до 09.00 мск вторника, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Московской области.
"В период с 00 часов с сохранением до 9.00 мск пятого августа местами в Московской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей включить противотуманные фары и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе дороги и по возможности использовать светоотражающие элементы.
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