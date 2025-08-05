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Почти 40 человек пострадали после ДТП с автобусом под Тулой

Почти 40 человек пострадали после ДТП с автобусом под Тулой - РИА Новости, 05.08.2025

Почти 40 человек пострадали после ДТП с автобусом под Тулой

Почти 40 человек пострадали после ДТП с автобусом на трассе в Тульской области, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:35:00+03:00

2025-08-05T10:35:00+03:00

2025-08-05T11:34:00+03:00

происшествия

тульская область

россия

алексей кузнецов

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Почти 40 человек пострадали после ДТП с автобусом на трассе в Тульской области, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов."Пострадали 39 человек, в их числе пятеро детей. Госпитализированы 35 пострадавших, включая троих детей. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, остальные, включая детей, — в состоянии средней степени тяжести", — сказал он.Им оказывают необходимую помощь, которую координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Запланировано проведение телемедицинских консультаций.Инцидент произошел во вторник в 7:10 мск на 228-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, въехал в опору пункта оплаты. Внутри находились 48 человек. По предварительным данным, причиной ДТП стал cильный туман.На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250805/avtobus-2033396952.html

тульская область

россия

луганская народная республика

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происшествия, тульская область, россия, алексей кузнецов, луганская народная республика