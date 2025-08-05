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Глава Минэнерго прибыл в ДНР
Глава Минэнерго прибыл в ДНР - РИА Новости, 05.08.2025
Глава Минэнерго прибыл в ДНР
Министр энергетики России Сергей Цивилев приехал в Донецкую Народную Республику, планируется определить механизмы модернизации угольной отрасли и обеспечения... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:38:00+03:00
2025-08-05T13:38:00+03:00
2025-08-05T13:38:00+03:00
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сергей цивилев
денис пушилин
владимир путин
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр энергетики России Сергей Цивилев приехал в Донецкую Народную Республику, планируется определить механизмы модернизации угольной отрасли и обеспечения энергобезопасности в условиях вододефицита, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина власти прорабатывают меры поддержки угольной промышленности республики. "Чтобы определить механизмы модернизации отрасли и обеспечения энергобезопасности в условиях вододефицита, в республику приехал министр энергетики России Сергей Цивилев. Важно дать шахтерам Донбасса возможность работать и достойно зарабатывать", - написал Пушилин.
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россия, донецкая народная республика, донбасс, сергей цивилев, денис пушилин, владимир путин, политика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Сергей Цивилев, Денис Пушилин, Владимир Путин, Политика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Глава Минэнерго прибыл в ДНР
Цивилев прибыл в ДНР для поиска путей модернизации угольной отрасли