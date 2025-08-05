https://ria.ru/20250805/tsivilev-2033461040.html

Глава Минэнерго прибыл в ДНР

Глава Минэнерго прибыл в ДНР - РИА Новости, 05.08.2025

Глава Минэнерго прибыл в ДНР

Министр энергетики России Сергей Цивилев приехал в Донецкую Народную Республику, планируется определить механизмы модернизации угольной отрасли и обеспечения... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:38:00+03:00

2025-08-05T13:38:00+03:00

2025-08-05T13:38:00+03:00

россия

донецкая народная республика

донбасс

сергей цивилев

денис пушилин

владимир путин

политика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811346_0:105:3064:1829_1920x0_80_0_0_174be59f6b873f95a149b46a2cdd84af.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр энергетики России Сергей Цивилев приехал в Донецкую Народную Республику, планируется определить механизмы модернизации угольной отрасли и обеспечения энергобезопасности в условиях вододефицита, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина власти прорабатывают меры поддержки угольной промышленности республики. "Чтобы определить механизмы модернизации отрасли и обеспечения энергобезопасности в условиях вододефицита, в республику приехал министр энергетики России Сергей Цивилев. Важно дать шахтерам Донбасса возможность работать и достойно зарабатывать", - написал Пушилин.

https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, донбасс, сергей цивилев, денис пушилин, владимир путин, политика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)