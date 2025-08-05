https://ria.ru/20250805/tsiklon-2033405295.html

Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев

Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев - РИА Новости, 05.08.2025

Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев

Падение 14 деревьев зарегистрировано при прохождении мощного циклона в Москве, повреждения получили четыре автомашины, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:20:00+03:00

2025-08-05T10:20:00+03:00

2025-08-05T10:20:00+03:00

происшествия

москва

михаил леус

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Падение 14 деревьев зарегистрировано при прохождении мощного циклона в Москве, повреждения получили четыре автомашины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В различных районах Москвы зафиксировано падение 14 деревьев, повреждено четыре автомобиля", - сказал собеседник агентства. По его словам, люди не пострадали. Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во вторник характер погоды в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, однако он смещается к северо-востоку и его влияние на погоду будет ослабевать.

https://ria.ru/20250805/osadki-2033388963.html

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2025

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происшествия, москва, михаил леус