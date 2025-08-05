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Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев - РИА Новости, 05.08.2025
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10:20 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tsiklon-2033405295.html
Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев
Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев - РИА Новости, 05.08.2025
Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев
Падение 14 деревьев зарегистрировано при прохождении мощного циклона в Москве, повреждения получили четыре автомашины, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.08.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Падение 14 деревьев зарегистрировано при прохождении мощного циклона в Москве, повреждения получили четыре автомашины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В различных районах Москвы зафиксировано падение 14 деревьев, повреждено четыре автомобиля", - сказал собеседник агентства. По его словам, люди не пострадали. Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во вторник характер погоды в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, однако он смещается к северо-востоку и его влияние на погоду будет ослабевать.
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происшествия, москва, михаил леус
Происшествия, Москва, Михаил Леус
Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев

Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев и повреждил 4 машины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве. 4 августа 2025
Сильный дождь в Москве. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сильный дождь в Москве. 4 августа 2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Падение 14 деревьев зарегистрировано при прохождении мощного циклона в Москве, повреждения получили четыре автомашины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В различных районах Москвы зафиксировано падение 14 деревьев, повреждено четыре автомобиля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, люди не пострадали.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во вторник характер погоды в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, однако он смещается к северо-востоку и его влияние на погоду будет ослабевать.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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