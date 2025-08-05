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Трамп заявил, что примет решение по антироссийским санкциям в среду - РИА Новости, 06.08.2025
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23:56 05.08.2025 (обновлено: 00:04 06.08.2025)
https://ria.ru/20250805/tramp-2033585954.html
Трамп заявил, что примет решение по антироссийским санкциям в среду
Трамп заявил, что примет решение по антироссийским санкциям в среду - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп заявил, что примет решение по антироссийским санкциям в среду
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и США в среду проведут встречу, после которой он примет решение о возможном усилении санкций против... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-05T23:56:00+03:00
2025-08-06T00:04:00+03:00
россия
в мире
сша
москва
дональд трамп
джо байден
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и США в среду проведут встречу, после которой он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы."Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение", - сообщил он журналистам в Вашингтоне, комментируя возможность усиления санкционного давления в отношении Москвы.Комментируя возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, глава Белого дома заявил, что "никогда не устанавливал процент".Трамп также отметил, что бывший президент США Джо Байден опосредованно вовлек Вашингтон в конфликт на Украине, но теперь Штаты усиленно работают над прекращением огня.
https://ria.ru/20250805/tramp-2033580935.html
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россия, в мире, сша, москва, дональд трамп, джо байден, санкции в отношении россии
Россия, В мире, США, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, Санкции в отношении России
Трамп заявил, что примет решение по антироссийским санкциям в среду

Трамп заявил, что решит вопрос с санкциями против России после встречи Уиткоффа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и США в среду проведут встречу, после которой он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы.
"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение", - сообщил он журналистам в Вашингтоне, комментируя возможность усиления санкционного давления в отношении Москвы.
Комментируя возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, глава Белого дома заявил, что "никогда не устанавливал процент".
Трамп также отметил, что бывший президент США Джо Байден опосредованно вовлек Вашингтон в конфликт на Украине, но теперь Штаты усиленно работают над прекращением огня.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию
Вчера, 22:55
 
РоссияВ миреСШАМоскваДональд ТрампДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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