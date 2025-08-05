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Трамп пригрозил Вашингтону переходом под федеральный контроль - РИА Новости, 05.08.2025
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23:36 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tramp-2033584487.html
Трамп пригрозил Вашингтону переходом под федеральный контроль
Трамп пригрозил Вашингтону переходом под федеральный контроль - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп пригрозил Вашингтону переходом под федеральный контроль
Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне слишком высокий, если власти американской столицы не возьмут ситуацию под контроль, то РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:36:00+03:00
2025-08-05T23:36:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
округ колумбия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне слишком высокий, если власти американской столицы не возьмут ситуацию под контроль, то город перейдет в федеральное управление. "Преступность в Вашингтоне полностью вышла из-под контроля. Местная молодежь и члены банд, некоторым по 14, 15, 16 лет, нападают на случайных прохожих, калечат, грабят и стреляют в невинных граждан, зная, что их практически сразу отпустят", - написал Трамп в своей соцсети Truth. Он предупредил, что если подходы правоохранителей столичного округа Колумбия не поменяются и малолетних преступников не станут судить как взрослых, "закрывая под замок на длительный срок", то город перейдет под "федеральный контроль". Округ Колумбия не считается штатом, не представлен в законодательных органах страны.
https://ria.ru/20250306/tramp-2003323762.html
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в мире, вашингтон (штат), округ колумбия, сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Округ Колумбия, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил Вашингтону переходом под федеральный контроль

Трамп пригрозил Вашингтону переходом под федеральный контроль из-за преступности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне слишком высокий, если власти американской столицы не возьмут ситуацию под контроль, то город перейдет в федеральное управление.
"Преступность в Вашингтоне полностью вышла из-под контроля. Местная молодежь и члены банд, некоторым по 14, 15, 16 лет, нападают на случайных прохожих, калечат, грабят и стреляют в невинных граждан, зная, что их практически сразу отпустят", - написал Трамп в своей соцсети Truth.
Он предупредил, что если подходы правоохранителей столичного округа Колумбия не поменяются и малолетних преступников не станут судить как взрослых, "закрывая под замок на длительный срок", то город перейдет под "федеральный контроль".
Округ Колумбия не считается штатом, не представлен в законодательных органах страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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В миреВашингтон (штат)Округ КолумбияСШАДональд Трамп
 
 
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