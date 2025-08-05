https://ria.ru/20250805/tramp-2033580935.html

Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию

Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 05.08.2025

Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию

Государственный департамент США не располагает информацией и не готов предполагать, какими будут действия американского президента Дональда Трампа по итогам... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:55:00+03:00

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2025-08-05T22:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Государственный департамент США не располагает информацией и не готов предполагать, какими будут действия американского президента Дональда Трампа по итогам визита в Россию его спецпосланника Стива Уиткоффа, заявила во вторник официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг. "Прежде всего я не стану комментировать или спекулировать о том, какой будет дипломатический выбор по предложенному или не предложенному. Я этого не знаю и не стану предполагать, что знаю, что президент Трамп сочтет приемлемым", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге. Комментируя возможность усиления санкционного и экономического давления на Россию и ее торговых партнеров, включая Индию и Китай, Брюс указала, что Трамп располагает "множеством инструментов", но отказалась "забегать вперед" президента в этом вопросе и спекулировать о его дальнейших шагах. Ранее Брюс отказалась комментировать детали визита Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе.

https://ria.ru/20250805/rossiya-2033580679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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