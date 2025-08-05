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Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 05.08.2025
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22:55 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tramp-2033580935.html
Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию
Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 05.08.2025
Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию
Государственный департамент США не располагает информацией и не готов предполагать, какими будут действия американского президента Дональда Трампа по итогам... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:55:00+03:00
2025-08-05T22:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Государственный департамент США не располагает информацией и не готов предполагать, какими будут действия американского президента Дональда Трампа по итогам визита в Россию его спецпосланника Стива Уиткоффа, заявила во вторник официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг. "Прежде всего я не стану комментировать или спекулировать о том, какой будет дипломатический выбор по предложенному или не предложенному. Я этого не знаю и не стану предполагать, что знаю, что президент Трамп сочтет приемлемым", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге. Комментируя возможность усиления санкционного и экономического давления на Россию и ее торговых партнеров, включая Индию и Китай, Брюс указала, что Трамп располагает "множеством инструментов", но отказалась "забегать вперед" президента в этом вопросе и спекулировать о его дальнейших шагах. Ранее Брюс отказалась комментировать детали визита Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе.
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, стив уиткофф, нато, воз, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, НАТО, ВОЗ, Государственный департамент США
Госдеп не знает, что предпримет Трамп после визита Уиткоффа в Россию

Госдеп не знает, какими будут действия Трампа по итогам визита Уиткоффа в Россию

© Getty Images / Chip SomodevillaСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Государственный департамент США не располагает информацией и не готов предполагать, какими будут действия американского президента Дональда Трампа по итогам визита в Россию его спецпосланника Стива Уиткоффа, заявила во вторник официальный представитель ведомства Тэмми Брюс.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
«
"Прежде всего я не стану комментировать или спекулировать о том, какой будет дипломатический выбор по предложенному или не предложенному. Я этого не знаю и не стану предполагать, что знаю, что президент Трамп сочтет приемлемым", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.
Комментируя возможность усиления санкционного и экономического давления на Россию и ее торговых партнеров, включая Индию и Китай, Брюс указала, что Трамп располагает "множеством инструментов", но отказалась "забегать вперед" президента в этом вопросе и спекулировать о его дальнейших шагах.
Ранее Брюс отказалась комментировать детали визита Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампСтив УиткоффНАТОВОЗГосударственный департамент США
 
 
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