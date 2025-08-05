https://ria.ru/20250805/tramp-2033570120.html

США изучают возможность введения новых санкций против России, пишет FT

США изучают возможность введения новых санкций против России, пишет FT - РИА Новости, 05.08.2025

США изучают возможность введения новых санкций против России, пишет FT

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых антироссийских санкций, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:02:00+03:00

2025-08-05T21:02:00+03:00

2025-08-05T21:23:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd059c8701156ad25613afefc40d7be1.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых антироссийских санкций, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота нефтяных танкеров, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы", — говорится в материале. Отмечается, что глава Белого дома примет решение после возвращения своего спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы в зависимости от итогов будущих переговоров. "Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость", — заявил источник издания.По мнению экспертов, варианты антироссийских мер со стороны Вашингтона включают в себя более строгое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть, который должен вступить в силу в начале сентября.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

https://ria.ru/20250805/tramp-2033489560.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, евросоюз