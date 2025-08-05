США изучают возможность введения новых санкций против России, пишет FT
FT: США могут ввести новые санкции против связываемых с Россией танкеров
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых антироссийских санкций, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота нефтяных танкеров, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы", — говорится в материале.
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
Вчера, 08:00
Отмечается, что глава Белого дома примет решение после возвращения своего спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы в зависимости от итогов будущих переговоров.
"Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость", — заявил источник издания.
Это будет уже пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.
По мнению экспертов, варианты антироссийских мер со стороны Вашингтона включают в себя более строгое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть, который должен вступить в силу в начале сентября.
Ультиматум Трампа
Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.