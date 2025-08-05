https://ria.ru/20250805/tramp-2033564083.html
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома
Президент США Дональд Трамп во вторник пошутил о возможном размещении "ядерных ракет" на территории Белого дома. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:58:00+03:00
2025-08-05T19:58:00+03:00
2025-08-05T23:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пошутил о возможном размещении "ядерных ракет" на территории Белого дома. Американский лидер во вторник прогулялся по крыше Белого дома вместе с архитектором Джеймсом Маккрери, который работает над инициированным Трампом проектом нового бального зала для резиденции главы США. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Трамп показывает пальцем в сторону и говорит находящимся внизу журналистам: "Ядерные ракеты". Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Белый дом объявил, что реализация инициативы должна начаться в сентябре и завершиться до окончания президентского срока Трампа. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030177211.html
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Дональд Трамп на крыше Белого дома
Трамп прогулялся по крыше Белого дома, пошутив, что ищет место для "ядерных ракет"
2025-08-05T19:58
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на территории Белого дома