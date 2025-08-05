Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 05.08.2025 (обновлено: 23:37 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/tramp-2033564083.html
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома
Президент США Дональд Трамп во вторник пошутил о возможном размещении "ядерных ракет" на территории Белого дома. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:58:00+03:00
2025-08-05T23:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033565535_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83fd463a2c0c7fab1bd567aff8a75c9c.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пошутил о возможном размещении "ядерных ракет" на территории Белого дома. Американский лидер во вторник прогулялся по крыше Белого дома вместе с архитектором Джеймсом Маккрери, который работает над инициированным Трампом проектом нового бального зала для резиденции главы США. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Трамп показывает пальцем в сторону и говорит находящимся внизу журналистам: "Ядерные ракеты". Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Белый дом объявил, что реализация инициативы должна начаться в сентябре и завершиться до окончания президентского срока Трампа. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030177211.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дональд Трамп на крыше Белого дома
Трамп прогулялся по крыше Белого дома, пошутив, что ищет место для "ядерных ракет"
2025-08-05T19:58
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033565535_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_7f29c4fab4966c2bdbf1aeed2d494b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома

Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на территории Белого дома

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пошутил о возможном размещении "ядерных ракет" на территории Белого дома.
Американский лидер во вторник прогулялся по крыше Белого дома вместе с архитектором Джеймсом Маккрери, который работает над инициированным Трампом проектом нового бального зала для резиденции главы США.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Трамп показывает пальцем в сторону и говорит находящимся внизу журналистам: "Ядерные ракеты".
Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Белый дом объявил, что реализация инициативы должна начаться в сентябре и завершиться до окончания президентского срока Трампа. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В США дали неожиданный совет Белому дому из-за синяков у Трампа
19 июля, 18:30
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала