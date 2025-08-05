https://ria.ru/20250805/tramp-2033564083.html

Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома

Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома - РИА Новости, 05.08.2025

Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома

Президент США Дональд Трамп во вторник пошутил о возможном размещении "ядерных ракет" на территории Белого дома. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:58:00+03:00

2025-08-05T19:58:00+03:00

2025-08-05T23:37:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033565535_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83fd463a2c0c7fab1bd567aff8a75c9c.jpg

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пошутил о возможном размещении "ядерных ракет" на территории Белого дома. Американский лидер во вторник прогулялся по крыше Белого дома вместе с архитектором Джеймсом Маккрери, который работает над инициированным Трампом проектом нового бального зала для резиденции главы США. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Трамп показывает пальцем в сторону и говорит находящимся внизу журналистам: "Ядерные ракеты". Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Белый дом объявил, что реализация инициативы должна начаться в сентябре и завершиться до окончания президентского срока Трампа. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров.

https://ria.ru/20250719/tramp-2030177211.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дональд Трамп на крыше Белого дома Трамп прогулялся по крыше Белого дома, пошутив, что ищет место для "ядерных ракет" 2025-08-05T19:58 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп