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Эксперт: Трамп, диктуя условия по российской нефти, роет яму всему миру - РИА Новости, 05.08.2025
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17:27 05.08.2025 (обновлено: 17:29 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/tramp-2033535389.html
Эксперт: Трамп, диктуя условия по российской нефти, роет яму всему миру
Эксперт: Трамп, диктуя условия по российской нефти, роет яму всему миру - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт: Трамп, диктуя условия по российской нефти, роет яму всему миру
Американский президент Дональд Трамп, диктуя двум имеющим лучшие экономические показатели в мире ядерным державам, Китаю и Индии, свои надуманные условия... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:27:00+03:00
2025-08-05T17:29:00+03:00
в мире
сша
индия
дональд трамп
китай
пошлины
введение трампом пошлин на импорт
импорт
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, диктуя двум имеющим лучшие экономические показатели в мире ядерным державам, Китаю и Индии, свои надуманные условия относительно покупки российской нефти, роет глубокую яму для всего мирового энергетического рынка, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов. Ранее Трамп пригрозил Индии и Китаю повышением пошлин, так как эти страны не просто покупают российскую нефть, а извлекают прибыль от ее перепродажи. Вскоре Китай, вслед за Индией, отклонил требования США прекратить покупать нефть в России. "Трамп, вероятно, пока не полностью осознает все происходящее и имеющиеся риски, когда США ведет себя как "экономический полицейский" мира, диктуя свои условия ядерным державам, у которых, на данный момент, лучшие экономические показатели в мире, имею в виду Китай и Индию, это чревато. Таким образом, США роют яму, в которую могут попасть все страны мира, и Америка - не в последнюю очередь", - сказал собеседник агентства. Эксперт также подчеркнул, что американский президент в вопросах энергетического рынка следует по двум трекам: первый трек - это политический, связанный с повесткой "сделать Америку снова великой", и второй - энергетический, связанный с нерыночной конкуренцией. "Трамп стремится продемонстрировать, что Америка под его руководством находится в той же самой политической и военной форме, что и в лучшие её годы, может быть, в 90-е, может быть, раньше, но в любом случае она выступает своеобразным "мировым полицейским", и слово президента США будто своеобразный закон. Таким образом, он пытается продемонстрировать, что вот под его то руководством не только в ближайшие союзники слушаются США, но и весь мир слушается США", - отметил Нежданов. По словам эксперта, после недавно заключенной торговой сделки США и Евросоюза, Штатам был гарантирован доступ на европейский рынок энергетики. Трамп в рамках второго трека пытается вытеснить силовыми и политическими средствами Россию с мирового энергетического рынка, чтобы США пришли на ее место не с помощью рыночной конкуренции, а путём директивных договорённостей с теми или иными странами. "Поскольку и китайский, и индийский энергетический рынок являются лакомым куском мировой экономики, мирового энергетического рынка, то, конечно же, полагаю, президент Трамп не может не попытаться за них побороться", - заявил эксперт.
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в мире, сша, индия, дональд трамп, китай, пошлины, введение трампом пошлин на импорт, импорт, экспорт, экономика, энергетика, нефть, топливо, санкции, санкции в отношении россии
В мире, США, Индия, Дональд Трамп, Китай, Пошлины, Введение Трампом пошлин на импорт, Импорт, Экспорт, Экономика, Энергетика, Нефть, Топливо, Санкции, Санкции в отношении России
Эксперт: Трамп, диктуя условия по российской нефти, роет яму всему миру

Политолог Нежданов: Трамп не осознает последствия, диктуя условия по нефти из РФ

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, диктуя двум имеющим лучшие экономические показатели в мире ядерным державам, Китаю и Индии, свои надуманные условия относительно покупки российской нефти, роет глубокую яму для всего мирового энергетического рынка, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Ранее Трамп пригрозил Индии и Китаю повышением пошлин, так как эти страны не просто покупают российскую нефть, а извлекают прибыль от ее перепродажи. Вскоре Китай, вслед за Индией, отклонил требования США прекратить покупать нефть в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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"Трамп, вероятно, пока не полностью осознает все происходящее и имеющиеся риски, когда США ведет себя как "экономический полицейский" мира, диктуя свои условия ядерным державам, у которых, на данный момент, лучшие экономические показатели в мире, имею в виду Китай и Индию, это чревато. Таким образом, США роют яму, в которую могут попасть все страны мира, и Америка - не в последнюю очередь", - сказал собеседник агентства.
Эксперт также подчеркнул, что американский президент в вопросах энергетического рынка следует по двум трекам: первый трек - это политический, связанный с повесткой "сделать Америку снова великой", и второй - энергетический, связанный с нерыночной конкуренцией.
"Трамп стремится продемонстрировать, что Америка под его руководством находится в той же самой политической и военной форме, что и в лучшие её годы, может быть, в 90-е, может быть, раньше, но в любом случае она выступает своеобразным "мировым полицейским", и слово президента США будто своеобразный закон. Таким образом, он пытается продемонстрировать, что вот под его то руководством не только в ближайшие союзники слушаются США, но и весь мир слушается США", - отметил Нежданов.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg
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По словам эксперта, после недавно заключенной торговой сделки США и Евросоюза, Штатам был гарантирован доступ на европейский рынок энергетики. Трамп в рамках второго трека пытается вытеснить силовыми и политическими средствами Россию с мирового энергетического рынка, чтобы США пришли на ее место не с помощью рыночной конкуренции, а путём директивных договорённостей с теми или иными странами.
"Поскольку и китайский, и индийский энергетический рынок являются лакомым куском мировой экономики, мирового энергетического рынка, то, конечно же, полагаю, президент Трамп не может не попытаться за них побороться", - заявил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Рычаг есть: США придумали, как полностью уничтожить нефтяные доходы России
3 августа, 08:00
 
В миреСШАИндияДональд ТрампКитайПошлиныВведение Трампом пошлин на импортИмпортЭкспортЭкономикаЭнергетикаНефтьТопливоСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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