https://ria.ru/20250805/tramp-2033499252.html

Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет

Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет - РИА Новости, 05.08.2025

Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:12:00+03:00

2025-08-05T16:12:00+03:00

2025-08-05T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. "Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "вновь на подъеме", и признался, что "рад этому способствовать".

https://ria.ru/20250322/nato-2006656114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, саудовская аравия, оаэ, дональд трамп, нато