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Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет - РИА Новости, 05.08.2025
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16:12 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tramp-2033499252.html
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:12:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. &quot;Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая &quot;горячая&quot; страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу&quot;, - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "вновь на подъеме", и признался, что "рад этому способствовать".
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в мире, сша, саудовская аравия, оаэ, дональд трамп, нато
В мире, США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет

Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям.
«

"Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "вновь на подъеме", и признался, что "рад этому способствовать".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампу не нужно выходить из НАТО, чтобы подорвать альянс, пишет Newsweek
22 марта, 13:37
 
В миреСШАСаудовская АравияОАЭДональд ТрампНАТО
 
 
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