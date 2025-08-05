https://ria.ru/20250805/tramp-2033499252.html
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:12:00+03:00
2025-08-05T16:12:00+03:00
2025-08-05T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. "Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "вновь на подъеме", и признался, что "рад этому способствовать".
https://ria.ru/20250322/nato-2006656114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, оаэ, дональд трамп, нато
В мире, США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет
Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям