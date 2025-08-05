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Трамп выступил с новой угрозой повышения пошлин в отношении Индии
Трамп выступил с новой угрозой повышения пошлин в отношении Индии - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп выступил с новой угрозой повышения пошлин в отношении Индии
США намерены существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие сутки, заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC News. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:26:00+03:00
2025-08-05T15:26:00+03:00
2025-08-05T16:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. США намерены существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие сутки, заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC News."Мы остановились на 25 процентах, но, думаю, я очень существенно повышу их (пошлины в отношении Индии. — Прим. ред.) в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть", — сказал он.В минувший вторник Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.Накануне глава Белого дома пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью". Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал все эти нападки необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.
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в мире, индия, нью-дели, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Индия, Нью-Дели, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп выступил с новой угрозой повышения пошлин в отношении Индии
Трамп пригрозил существенно повысить пошлины против Индии за импорт нефти из РФ