https://ria.ru/20250805/toplivo-2033381371.html
В Северо-Курильске оценили количество оставшегося топлива в городе
В Северо-Курильске оценили количество оставшегося топлива в городе - РИА Новости, 05.08.2025
В Северо-Курильске оценили количество оставшегося топлива в городе
Топлива в пострадавшем от землетрясения и цунами Северо-Курильске хватит на 2-2,5 месяца, заявил во вторник на заседании правительства Сахалинской области... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:01:00+03:00
2025-08-05T05:01:00+03:00
2025-08-05T05:01:00+03:00
камчатка
северо-курильск
сахалинская область
сергей байдаков
валерий лимаренко
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Топлива в пострадавшем от землетрясения и цунами Северо-Курильске хватит на 2-2,5 месяца, заявил во вторник на заседании правительства Сахалинской области замгубернатора Сергей Байдаков. "По оценкам всех специалистов, топливо есть где-то на 2 - 2 с половиной месяца", - сказал Байдаков, добавив, что в целом пострадала система топливообеспечения муниципалитета. Как отметил на заседании глава регионального минэнерго Дмитрий Куварин, ведомство решает две проблемы, связанные с землетрясением. Разрушено здание действующей трансформаторной подстанции, основным потребителем которой является школа. Восстанавливать здание, по словам министра, нет смысла. "Мы собираемся монтировать новую комплектную трансформаторную подстанцию на 630 киловатт. Здесь и оборудование морально устарело, и здание не подлежит уже восстановлению. Оно в аварийном состоянии", - уточнил глава минэнерго. Отвечая на вопрос губернатора Валерия Лимаренко о сроках переключения подстанции, министр назвал 15 октября. "Все, вот это хороший ответ. Вот 15 октября – это критический срок, потому что дальше начинается зима", - отреагировал глава региона. На заседании решался и вопрос о восстановлении утраченного из-за стихии резервуара для топлива. По словам главы регионального минэнерго, планируется делать его меньшего объема, сроки пока не определены. "У нас есть временная схема, которая обеспечивает штатное снабжение топливом дизель-электростанции", - добавил министр. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в муниципалитете восстановлены подача электричества, горячего водоснабжения, морское грузовое и пассажирское сообщение, развернут мобильный полевой госпиталь, возобновил работу детский сад.
https://ria.ru/20250803/zavod-2033092528.html
https://ria.ru/20250731/komissija-2032495104.html
https://ria.ru/20250730/mchs-2032406467.html
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камчатка, северо-курильск, сахалинская область, сергей байдаков, валерий лимаренко, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Северо-Курильск, Сахалинская область, Сергей Байдаков, Валерий Лимаренко, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Северо-Курильске оценили количество оставшегося топлива в городе
Замгубернатора Байдаков: топлива в Северо-Курильске хватит на 2,5 месяца
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Топлива в пострадавшем от землетрясения и цунами Северо-Курильске хватит на 2-2,5 месяца, заявил во вторник на заседании правительства Сахалинской области замгубернатора Сергей Байдаков.
"По оценкам всех специалистов, топливо есть где-то на 2 - 2 с половиной месяца", - сказал Байдаков
, добавив, что в целом пострадала система топливообеспечения муниципалитета.
Как отметил на заседании глава регионального минэнерго Дмитрий Куварин, ведомство решает две проблемы, связанные с землетрясением. Разрушено здание действующей трансформаторной подстанции, основным потребителем которой является школа. Восстанавливать здание, по словам министра, нет смысла.
"Мы собираемся монтировать новую комплектную трансформаторную подстанцию на 630 киловатт. Здесь и оборудование морально устарело, и здание не подлежит уже восстановлению. Оно в аварийном состоянии", - уточнил глава минэнерго.
Отвечая на вопрос губернатора Валерия Лимаренко
о сроках переключения подстанции, министр назвал 15 октября.
"Все, вот это хороший ответ. Вот 15 октября – это критический срок, потому что дальше начинается зима", - отреагировал глава региона.
На заседании решался и вопрос о восстановлении утраченного из-за стихии резервуара для топлива. По словам главы регионального минэнерго, планируется делать его меньшего объема, сроки пока не определены.
"У нас есть временная схема, которая обеспечивает штатное снабжение топливом дизель-электростанции", - добавил министр.
В среду на Камчатке
произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в муниципалитете восстановлены подача электричества, горячего водоснабжения, морское грузовое и пассажирское сообщение, развернут мобильный полевой госпиталь, возобновил работу детский сад.