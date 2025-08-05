https://ria.ru/20250805/timati-2033534785.html
Суд взыскал с Тимати задолженность по взносам на капремонт
Суд взыскал с Тимати задолженность по взносам на капремонт - РИА Новости, 05.08.2025
Суд взыскал с Тимати задолженность по взносам на капремонт
Мировой судья района Раменки Москвы взыскал с рэпера Тимати задолженность по платежам за капитальный ремонт дома, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:25:00+03:00
2025-08-05T17:25:00+03:00
2025-08-05T22:41:00+03:00
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мировой судья района Раменки Москвы взыскал с рэпера Тимати задолженность по платежам за капитальный ремонт дома, сообщили РИА Новости в суде."Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт", - сказали агентству в суде.Какая именно сумма была взыскана в суде, уточнить отказались.Как говорится в картотеке судебных дел, в понедельник суд вынес два судебных приказа. В обоих случаях истцом выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР).Это не первый судебный приказ в отношении рэпера. В 2024 году к нему также подавали аналогичные иски. В апреле 2025 года суд уже взыскивал задолженность с Юнусова по двум искам ФКР. В июле суд взыскал с Тимати плату за жилую площадь и коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Вместе с тем, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.
https://ria.ru/20250802/sud-2032957030.html
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тимати (тимур юнусов), москва
Тимати (Тимур Юнусов), Москва
Суд взыскал с Тимати задолженность по взносам на капремонт
Суд в Москве взыскал с Тимати задолженность по взносам на капремонт
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мировой судья района Раменки Москвы взыскал с рэпера Тимати задолженность по платежам за капитальный ремонт дома, сообщили РИА Новости в суде.
"Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки города Москвы
вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт", - сказали агентству в суде.
Какая именно сумма была взыскана в суде, уточнить отказались.
Как говорится в картотеке судебных дел, в понедельник суд вынес два судебных приказа. В обоих случаях истцом выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР).
Это не первый судебный приказ в отношении рэпера. В 2024 году к нему также подавали аналогичные иски. В апреле 2025 года суд уже взыскивал задолженность с Юнусова по двум искам ФКР. В июле суд взыскал с Тимати плату за жилую площадь и коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Вместе с тем, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.