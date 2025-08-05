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Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов - РИА Новости, 05.08.2025
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00:33 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tekhas-2033371049.html
Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов
Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов - РИА Новости, 05.08.2025
Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт отдал приказ местному департаменту общественной безопасности арестовать представителей Демократической партии,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:33:00+03:00
2025-08-05T00:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт отдал приказ местному департаменту общественной безопасности арестовать представителей Демократической партии, которые покинули штат с целью помешать принятию законодательной инициативы по изменению в делении избирательных округов. "Губернатор Грег Эбботт приказывает департаменту общественной безопасности Техаса арестовать нарушителей демократов из палаты представителей (штата - ред.), - говорится в заявлении на сайте офиса главы региона. Отмечается, что приказ об аресте был отдан в понедельник. Как указано в распространенном комментарии самого Эбботта, часть демократов "пренебрегли своим долгом перед техасцами". "Сбежав из штата, техасские демократы из палаты представителей держат в заложниках критически важное законодательство о помощи пострадавшим от наводнений и льготах по налогу на имущество. Неисполнение долга влечет за собой последствия", - добавил губернатор. Эбботт добавил, что приказал департаменту общественной безопасности штата определить местоположение сбежавших законодателей, арестовать их и вернуть в палату представителей. В понедельник генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пригрозил "переловить" местных законодателей от Демократической партии, сбежавших из штата из-за предложенных изменений в делении Техаса на избирательные округа, в результате которых республиканцы могут получить перевес на выборах. Ранее 50 техасских законодателей от Демократической партии уехали из штата в попытке помешать республиканцам провести голосование в местной палате представителей по новой карте избирательных округов. Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев. В Демократической партии заявили, что у губернатора Техаса нет полномочий отправлять солдат в Чикаго за сбежавшими демократами, однако подчеркнули, что неизвестно, как решит поступить президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20250712/ugroza-2028731845.html
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в мире, техас, сша, иллинойс, дональд трамп
В мире, Техас, США, Иллинойс, Дональд Трамп
Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов

Глава Техаса Эбботт приказал арестовать сбежавших демократов и вернуть к работе

© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAANПолиция в штате Техас, США
Полиция в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция в штате Техас, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт отдал приказ местному департаменту общественной безопасности арестовать представителей Демократической партии, которые покинули штат с целью помешать принятию законодательной инициативы по изменению в делении избирательных округов.
"Губернатор Грег Эбботт приказывает департаменту общественной безопасности Техаса арестовать нарушителей демократов из палаты представителей (штата - ред.), - говорится в заявлении на сайте офиса главы региона.
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Отмечается, что приказ об аресте был отдан в понедельник.
Как указано в распространенном комментарии самого Эбботта, часть демократов "пренебрегли своим долгом перед техасцами".
"Сбежав из штата, техасские демократы из палаты представителей держат в заложниках критически важное законодательство о помощи пострадавшим от наводнений и льготах по налогу на имущество. Неисполнение долга влечет за собой последствия", - добавил губернатор.
Эбботт добавил, что приказал департаменту общественной безопасности штата определить местоположение сбежавших законодателей, арестовать их и вернуть в палату представителей.
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В понедельник генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пригрозил "переловить" местных законодателей от Демократической партии, сбежавших из штата из-за предложенных изменений в делении Техаса на избирательные округа, в результате которых республиканцы могут получить перевес на выборах.
Ранее 50 техасских законодателей от Демократической партии уехали из штата в попытке помешать республиканцам провести голосование в местной палате представителей по новой карте избирательных округов.
Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес.
В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев.
В Демократической партии заявили, что у губернатора Техаса нет полномочий отправлять солдат в Чикаго за сбежавшими демократами, однако подчеркнули, что неизвестно, как решит поступить президент Дональд Трамп.
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