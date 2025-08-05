Таубер назвала запрос обвинения против нее приговором молдавской политике
Таубер назвала запрос о 13 годах тюрьмы для нее приговором молдавской политике
Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер заявила, что 13 лет тюрьмы, которые требует для нее обвинение — это приговор молдавской политике, а не ей лично.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил в понедельник РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.
"Тринадцать лет заключения, которые требует для меня обвинение — это приговор не мне, а молдавской политике, где честность, открытость и работа для людей стали преступлением. Оглашение решения состоится 30 сентября. Но даже сегодня суд немотивированно отказал мне в праве последнего слова. Это меня не остановит. В любом случае, в самое ближайшее время я выступлю с ним", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
По словам политика, ее судят за принципиальность. "За то, что не боюсь говорить правду: Молдова погибает под властью тех, кто уничтожает ее изнутри. Я мешаю им продолжать это разрушение в тишине. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) бесятся, потому что я не предала людей", - пояснила депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.