Рейтинг@Mail.ru
Таубер назвала запрос обвинения против нее приговором молдавской политике - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tauber-2033402818.html
Таубер назвала запрос обвинения против нее приговором молдавской политике
Таубер назвала запрос обвинения против нее приговором молдавской политике - РИА Новости, 05.08.2025
Таубер назвала запрос обвинения против нее приговором молдавской политике
Депутат от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер заявила, что 13 лет тюрьмы, которые требует для нее обвинение — это приговор молдавской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:07:00+03:00
2025-08-05T10:07:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
марина таубер
илан шор
майя санду
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810823368_0:31:2047:1182_1920x0_80_0_0_8e28c700ef79f5356fc03af9615c78d0.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер заявила, что 13 лет тюрьмы, которые требует для нее обвинение — это приговор молдавской политике, а не ей лично. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил в понедельник РИА Новости ее адвокат Сергей Морару. "Тринадцать лет заключения, которые требует для меня обвинение — это приговор не мне, а молдавской политике, где честность, открытость и работа для людей стали преступлением. Оглашение решения состоится 30 сентября. Но даже сегодня суд немотивированно отказал мне в праве последнего слова. Это меня не остановит. В любом случае, в самое ближайшее время я выступлю с ним", - написала в своем Telegram-канале Таубер. По словам политика, ее судят за принципиальность. "За то, что не боюсь говорить правду: Молдова погибает под властью тех, кто уничтожает ее изнутри. Я мешаю им продолжать это разрушение в тишине. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) бесятся, потому что я не предала людей", - пояснила депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250804/delo-2033244517.html
https://ria.ru/20250804/sud-2033178749.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810823368_448:0:2024:1182_1920x0_80_0_0_ea9721009b9cb0b620333eeab2cac930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, илан шор, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Таубер назвала запрос обвинения против нее приговором молдавской политике

Таубер назвала запрос о 13 годах тюрьмы для нее приговором молдавской политике

© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard BizguМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard Bizgu
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер заявила, что 13 лет тюрьмы, которые требует для нее обвинение — это приговор молдавской политике, а не ей лично.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил в понедельник РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат
Вчера, 13:23
"Тринадцать лет заключения, которые требует для меня обвинение — это приговор не мне, а молдавской политике, где честность, открытость и работа для людей стали преступлением. Оглашение решения состоится 30 сентября. Но даже сегодня суд немотивированно отказал мне в праве последнего слова. Это меня не остановит. В любом случае, в самое ближайшее время я выступлю с ним", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
По словам политика, ее судят за принципиальность. "За то, что не боюсь говорить правду: Молдова погибает под властью тех, кто уничтожает ее изнутри. Я мешаю им продолжать это разрушение в тишине. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) бесятся, потому что я не предала людей", - пояснила депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сотрудники полиции у здания Кишиневского суда. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Полиция не пускает сторонников Таубер к зданию суда в Кишиневе
Вчера, 09:37
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМарина ТауберИлан ШорМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала