Девочка, зарезавшая брата в Татарстане, дала показания
Зарезавшая брата в Татарстане девочка рассказала, что действовала в полусне
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 5 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка, зарезавшая спящего брата и ранившая бабушку в татарстанском Мензелинске, рассказала полиции, что совершила преступление в полусне, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал о трагедии в семье мигрантов в Мензелинске: девочка-подросток зарезала спящего брата и тяжело ранила бабушку, которая пыталась оттащить ее. Также СК России сообщал, что девочка напала на старшую сестру. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц.
"Выехав по адресу происшествия, полицейские обнаружили 11–летнюю несовершеннолетнюю. Девочка сообщила, что находилась дома с бабушкой, братом и 19-летней сестрой. Родители работали в ночную смену. В какой-то момент в полусне она взяла нож и стала наносить удары по спящему брату, а потом бабушке, прибежавшей на его крики. Прекратить это смогла лишь старшая сестра, которая позже и позвонила по номеру 112", - следует из релиза.
Правоохранители установили, что семья девочки прибыла в Россию из одной из Среднеазиатских республик. Отец, 1978 года рождения, получил российское гражданство в январе, мать, 1980 года рождения, проживала в РФ на основании трудового патента. Документы для получения детьми российского гражданства находились на рассмотрении в миграционной службе. Семья не состояла на учете в ОВД, в школе дети характеризовались положительно.
"Девочка с согласия матери помещена в одну из республиканских больниц", - сообщает МВД по Татарстану.
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