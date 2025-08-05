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Девочка, зарезавшая брата в Татарстане, дала показания - РИА Новости, 05.08.2025
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12:58 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tatarstan-2033451483.html
Девочка, зарезавшая брата в Татарстане, дала показания
Девочка, зарезавшая брата в Татарстане, дала показания - РИА Новости, 05.08.2025
Девочка, зарезавшая брата в Татарстане, дала показания
Одиннадцатилетняя девочка, зарезавшая спящего брата и ранившая бабушку в татарстанском Мензелинске, рассказала полиции, что совершила преступление в полусне,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:58:00+03:00
2025-08-05T12:58:00+03:00
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УФА, 5 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка, зарезавшая спящего брата и ранившая бабушку в татарстанском Мензелинске, рассказала полиции, что совершила преступление в полусне, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал о трагедии в семье мигрантов в Мензелинске: девочка-подросток зарезала спящего брата и тяжело ранила бабушку, которая пыталась оттащить ее. Также СК России сообщал, что девочка напала на старшую сестру. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц. "Выехав по адресу происшествия, полицейские обнаружили 11–летнюю несовершеннолетнюю. Девочка сообщила, что находилась дома с бабушкой, братом и 19-летней сестрой. Родители работали в ночную смену. В какой-то момент в полусне она взяла нож и стала наносить удары по спящему брату, а потом бабушке, прибежавшей на его крики. Прекратить это смогла лишь старшая сестра, которая позже и позвонила по номеру 112", - следует из релиза. Правоохранители установили, что семья девочки прибыла в Россию из одной из Среднеазиатских республик. Отец, 1978 года рождения, получил российское гражданство в январе, мать, 1980 года рождения, проживала в РФ на основании трудового патента. Документы для получения детьми российского гражданства находились на рассмотрении в миграционной службе. Семья не состояла на учете в ОВД, в школе дети характеризовались положительно. "Девочка с согласия матери помещена в одну из республиканских больниц", - сообщает МВД по Татарстану.
https://ria.ru/20250801/prigovor-2032861086.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Девочка, зарезавшая брата в Татарстане, дала показания

Зарезавшая брата в Татарстане девочка рассказала, что действовала в полусне

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 5 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка, зарезавшая спящего брата и ранившая бабушку в татарстанском Мензелинске, рассказала полиции, что совершила преступление в полусне, сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал о трагедии в семье мигрантов в Мензелинске: девочка-подросток зарезала спящего брата и тяжело ранила бабушку, которая пыталась оттащить ее. Также СК России сообщал, что девочка напала на старшую сестру. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц.
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"Выехав по адресу происшествия, полицейские обнаружили 11–летнюю несовершеннолетнюю. Девочка сообщила, что находилась дома с бабушкой, братом и 19-летней сестрой. Родители работали в ночную смену. В какой-то момент в полусне она взяла нож и стала наносить удары по спящему брату, а потом бабушке, прибежавшей на его крики. Прекратить это смогла лишь старшая сестра, которая позже и позвонила по номеру 112", - следует из релиза.
Правоохранители установили, что семья девочки прибыла в Россию из одной из Среднеазиатских республик. Отец, 1978 года рождения, получил российское гражданство в январе, мать, 1980 года рождения, проживала в РФ на основании трудового патента. Документы для получения детьми российского гражданства находились на рассмотрении в миграционной службе. Семья не состояла на учете в ОВД, в школе дети характеризовались положительно.
"Девочка с согласия матери помещена в одну из республиканских больниц", - сообщает МВД по Татарстану.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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