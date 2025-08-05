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В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата
В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата - РИА Новости, 05.08.2025
В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата
Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело после того, как в Мензелинске девочка-подросток зарезала брата, ранила бабушку и напала на сестру,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:58:00+03:00
2025-08-05T10:58:00+03:00
2025-08-05T10:58:00+03:00
происшествия
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мензелинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 5 авг – РИА Новости. Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело после того, как в Мензелинске девочка-подросток зарезала брата, ранила бабушку и напала на сестру, сообщил СК России. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал о трагедии в семье мигрантов в Мензелинске: девочка-подросток зарезала спящего брата и тяжело ранила бабушку, которая пыталась оттащить ее. "СМИ сообщают, что в городе Мензелинске 2 августа 11-летняя девочка с кухонным ножом напала на брата, бабушку и сестру. Мальчик погиб, бабушка в тяжелом состоянии. Отмечается, что девочка так отреагировала на замечание об онлайн-игре. Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Прокуратура Татарстана сообщает, что надзорный орган Мензелинского района взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства и покушения на убийство.
https://ria.ru/20250607/ukraintsy-2021477483.html
https://ria.ru/20250524/ubiystvo-2018654916.html
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происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), мензелинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата
СК возбудил дело после нападения девочки-подростка на брата в Татарстане