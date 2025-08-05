Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tatarstan-2033416415.html
В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата
В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата - РИА Новости, 05.08.2025
В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата
Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело после того, как в Мензелинске девочка-подросток зарезала брата, ранила бабушку и напала на сестру,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:58:00+03:00
2025-08-05T10:58:00+03:00
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
мензелинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
УФА, 5 авг – РИА Новости. Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело после того, как в Мензелинске девочка-подросток зарезала брата, ранила бабушку и напала на сестру, сообщил СК России. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал о трагедии в семье мигрантов в Мензелинске: девочка-подросток зарезала спящего брата и тяжело ранила бабушку, которая пыталась оттащить ее. "СМИ сообщают, что в городе Мензелинске 2 августа 11-летняя девочка с кухонным ножом напала на брата, бабушку и сестру. Мальчик погиб, бабушка в тяжелом состоянии. Отмечается, что девочка так отреагировала на замечание об онлайн-игре. Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Прокуратура Татарстана сообщает, что надзорный орган Мензелинского района взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства и покушения на убийство.
https://ria.ru/20250607/ukraintsy-2021477483.html
https://ria.ru/20250524/ubiystvo-2018654916.html
россия
республика татарстан (татарстан)
мензелинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), мензелинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане завели дело после инцидента, где девочка зарезала брата

СК возбудил дело после нападения девочки-подростка на брата в Татарстане

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 5 авг – РИА Новости. Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело после того, как в Мензелинске девочка-подросток зарезала брата, ранила бабушку и напала на сестру, сообщил СК России.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал о трагедии в семье мигрантов в Мензелинске: девочка-подросток зарезала спящего брата и тяжело ранила бабушку, которая пыталась оттащить ее.
Место происшествия, где неизвестные убили мать и дочь с Украины в бельгийском Хаасроде - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Бельгии зарезали мать и дочь с Украины, их дом подожгли
7 июня, 10:14
"СМИ сообщают, что в городе Мензелинске 2 августа 11-летняя девочка с кухонным ножом напала на брата, бабушку и сестру. Мальчик погиб, бабушка в тяжелом состоянии. Отмечается, что девочка так отреагировала на замечание об онлайн-игре. Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Прокуратура Татарстана сообщает, что надзорный орган Мензелинского района взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства и покушения на убийство.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Зарезал средь бела дня". На Урале не могут найти опасного преступника
24 мая, 08:00
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Мензелинский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала