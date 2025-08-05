https://ria.ru/20250805/talisman-2033566157.html

Медвежонок Умка станет талисманом Большой Арктической экспедиции

Медвежонок Умка станет талисманом Большой Арктической экспедиции - РИА Новости, 05.08.2025

Медвежонок Умка станет талисманом Большой Арктической экспедиции

Медвежонок Умка станет талисманом Большой Арктической экспедиции, стартующей в четверг на Мыс Челюскин, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:22:00+03:00

2025-08-05T20:22:00+03:00

2025-08-05T20:22:00+03:00

евразия

матвей шпаро

борис машковцев

союзмультфильм

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Медвежонок Умка станет талисманом Большой Арктической экспедиции, стартующей в четверг на Мыс Челюскин, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Союзмультфильм". "Медвежонок Умка из одноименного классического мультфильма и современного мультсериала киностудии "Союзмультфильм" станет талисманом традиционной Большой Арктической экспедиции, которая 7 августа под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро начнет свое путешествие на самую северную точку Евразии - Мыс Челюскин", - говорится в сообщении. В экспедицию отправятся четырнадцать школьников и студентов колледжей, их разделят на два отряда: "Хранители истории" и "Исследователи Арктики". Задачей "Хранителей истории" будет реконструкция мемориального комплекса, где захоронены полярные лётчики и зимовщики, в то время как "Исследователи Арктики" совершат стокилометровый поход по берегу моря Лаптевых где будут проводить исследования и заборы проб для различных российских институтов, отметили в пресс-службе. Вместе с ними в экспедицию отправятся игрушки знаменитого белого медвежонка Умки, с участием которых им предстоит снять видео – лучшие зарисовки будут отмечены призами от "Союзмультфильма". Предполагается, что сотрудничество в ходе Большой Арктической экспедиции 2025 года станет первым шагом во взаимодействии проекта "Лаборатория Путешествий" с киностудией "Союзмультфильм" - соглашение об этом было подписали директор Матвей Шпаро и генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, заключили в "Союзмультфильме".

https://ria.ru/20240809/fragmenty-1965309561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразия, матвей шпаро, борис машковцев, союзмультфильм