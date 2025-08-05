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В Тюмени выяснят личность женщины, цинично рассуждавшей о льготах СВО - РИА Новости, 05.08.2025
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16:19 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/svo-2033501602.html
В Тюмени выяснят личность женщины, цинично рассуждавшей о льготах СВО
В Тюмени выяснят личность женщины, цинично рассуждавшей о льготах СВО - РИА Новости, 05.08.2025
В Тюмени выяснят личность женщины, цинично рассуждавшей о льготах СВО
Полиция устанавливает личность жительницы Тюмени, которая в вызвавшем в интернете резонанс видео цинично рассуждает о выплатах участникам специальной военной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:19:00+03:00
2025-08-05T16:19:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает личность жительницы Тюмени, которая в вызвавшем в интернете резонанс видео цинично рассуждает о выплатах участникам специальной военной операции и льготах для их семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Видео, в котором женщина, перемежая фразы нецензурной бранью, рассказывает о том, что она как жена участника СВО пользуется льготами, вызвало широкий резонанс в интернете. В комментариях к постам отмечается, что женщина якобы является жительницей Тюмени, ее осуждают за циничность и цель "обогатиться на военнослужащем". "В настоящее время проводится проверка, направленная на установление личности женщины и всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - прокомментировали ситуацию в УМВД.
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тюмень
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происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Тюмени выяснят личность женщины, цинично рассуждавшей о льготах СВО

В Тюмени ищут женщину, которая цинично рассуждала о льготах участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает личность жительницы Тюмени, которая в вызвавшем в интернете резонанс видео цинично рассуждает о выплатах участникам специальной военной операции и льготах для их семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Видео, в котором женщина, перемежая фразы нецензурной бранью, рассказывает о том, что она как жена участника СВО пользуется льготами, вызвало широкий резонанс в интернете. В комментариях к постам отмечается, что женщина якобы является жительницей Тюмени, ее осуждают за циничность и цель "обогатиться на военнослужащем".
"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление личности женщины и всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - прокомментировали ситуацию в УМВД.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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