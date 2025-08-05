https://ria.ru/20250805/svo-2033501602.html

В Тюмени выяснят личность женщины, цинично рассуждавшей о льготах СВО

В Тюмени выяснят личность женщины, цинично рассуждавшей о льготах СВО - РИА Новости, 05.08.2025

В Тюмени выяснят личность женщины, цинично рассуждавшей о льготах СВО

Полиция устанавливает личность жительницы Тюмени, которая в вызвавшем в интернете резонанс видео цинично рассуждает о выплатах участникам специальной военной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:19:00+03:00

2025-08-05T16:19:00+03:00

2025-08-05T16:19:00+03:00

происшествия

тюмень

тюменская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_042bc8a70e3176b996373f9d8daf7feb.jpg

ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает личность жительницы Тюмени, которая в вызвавшем в интернете резонанс видео цинично рассуждает о выплатах участникам специальной военной операции и льготах для их семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Видео, в котором женщина, перемежая фразы нецензурной бранью, рассказывает о том, что она как жена участника СВО пользуется льготами, вызвало широкий резонанс в интернете. В комментариях к постам отмечается, что женщина якобы является жительницей Тюмени, ее осуждают за циничность и цель "обогатиться на военнослужащем". "В настоящее время проводится проверка, направленная на установление личности женщины и всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - прокомментировали ситуацию в УМВД.

https://ria.ru/20250116/veteran-1993991783.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)