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Минобороны сообщило о нанесении ударов по местам хранения украинских БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 05.08.2025 (обновлено: 12:20 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/svo-2033437393.html
Минобороны сообщило о нанесении ударов по местам хранения украинских БПЛА
Минобороны сообщило о нанесении ударов по местам хранения украинских БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
Минобороны сообщило о нанесении ударов по местам хранения украинских БПЛА
ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, места хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:12:00+03:00
2025-08-05T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, места хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а средства ПВО сбили 146 дронов, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74726 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24448 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28180 орудий полевой артиллерии и минометов, 39150 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о нанесении ударов по местам хранения украинских БПЛА

МО РФ: ВС РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре и местам хранения БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, места хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а средства ПВО сбили 146 дронов, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74726 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24448 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28180 орудий полевой артиллерии и минометов, 39150 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2025
4 августа, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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