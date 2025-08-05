https://ria.ru/20250805/svo-2033437393.html

Минобороны сообщило о нанесении ударов по местам хранения украинских БПЛА

Минобороны сообщило о нанесении ударов по местам хранения украинских БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025

Минобороны сообщило о нанесении ударов по местам хранения украинских БПЛА

ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, места хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:12:00+03:00

2025-08-05T12:12:00+03:00

2025-08-05T12:20:00+03:00

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, места хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а средства ПВО сбили 146 дронов, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74726 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24448 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28180 орудий полевой артиллерии и минометов, 39150 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины