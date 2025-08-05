https://ria.ru/20250805/svo-2033436310.html

ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 05.08.2025

ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:09:00+03:00

2025-08-05T12:09:00+03:00

2025-08-05T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

константиновка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Васюковка, Нелеповка, Майское, Николаевка, Александро-Шультино, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей",- говорится в сводке МО РФ.

https://ria.ru/20250805/vostok-2033436536.html

россия

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, константиновка