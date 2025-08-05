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ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:09:00+03:00
2025-08-05T12:09:00+03:00
2025-08-05T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Васюковка, Нелеповка, Майское, Николаевка, Александро-Шультино, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей",- говорится в сводке МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Константиновка
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 210 военных в зоне действий группировки "Юг"