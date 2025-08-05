Названа сумма дохода по банковским вкладам, не облагаемая налогом
Не облагаемая налогом сумма дохода по вкладам составила 210 тысяч рублей
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Не облагаемая налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составляет 210 тысяч рублей, налог на доходы сверх этой суммы нужно будет уплатить осенью текущего года, подсчитало РИА Новости.
Базовая ставка НДФЛ составляет 13%, однако если сумма всех доходов человека за год превысила порог в 5 миллионов рублей, налог рассчитывается уже по ставке в 15% и далее растет в соответствии с введенной с 2025 года пятиступенчатой прогрессивной шкалой НДФЛ.
Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам заработал в России с 2021 года, при этом впервые россияне платили этот налог лишь в 2024 году за доходы, полученные в предшествующем периоде. Налог платят не с самого вклада, а лишь с той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.
Она рассчитывается так: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В 2024 году ее максимальный уровень составил 21%. Соответственно, необлагаемая налогом сумма доходов по вкладам за 2024 год составляет 210 тысяч рублей.
Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, финансовые организации уже передали в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция в ближайшее время посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате.
Уплатить налог необходимо будет не позднее 1 декабря 2025 года.