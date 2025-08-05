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"Красное и белое" оспорило приостановку лицензии в Вологодской области - РИА Новости, 05.08.2025
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22:45 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/sud-2033580079.html
"Красное и белое" оспорило приостановку лицензии в Вологодской области
"Красное и белое" оспорило приостановку лицензии в Вологодской области - РИА Новости, 05.08.2025
"Красное и белое" оспорило приостановку лицензии в Вологодской области
Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании "Альфа-М", управляющей торговой сетью "Красное и Белое", с требованием отмены приказа... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:45:00+03:00
2025-08-05T22:45:00+03:00
происшествия
вологодская область
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании "Альфа-М", управляющей торговой сетью "Красное и Белое", с требованием отмены приказа региональных властей о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя в области, следует из материалов дела. "Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-М"... обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к министерству экономического развития Вологодской области о признании незаконным и отмене полностью приказа №0147/25-О "О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 16.02.2017 №35РПА0001615". Определением суда от 30.07.2025... заявление общества принято к производству", – говорится в определении суда. Согласно материалам дела, слушания назначены на 26 августа. В понедельник губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное и Белое" не подтвердили РИА Новости информацию об уходе из региона. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
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РИА Новости
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4.7
96
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60
происшествия, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Вологодская область, Георгий Филимонов
"Красное и белое" оспорило приостановку лицензии в Вологодской области

"Красное и белое" оспорило в суде приостановку лицензии в Вологодской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска магазина "Красное&Белое"
Вывеска магазина Красное&Белое - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вывеска магазина "Красное&Белое". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании "Альфа-М", управляющей торговой сетью "Красное и Белое", с требованием отмены приказа региональных властей о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя в области, следует из материалов дела.
«
"Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-М"... обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к министерству экономического развития Вологодской области о признании незаконным и отмене полностью приказа №0147/25-О "О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 16.02.2017 №35РПА0001615". Определением суда от 30.07.2025... заявление общества принято к производству", – говорится в определении суда.
Согласно материалам дела, слушания назначены на 26 августа.
В понедельник губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное и Белое" не подтвердили РИА Новости информацию об уходе из региона.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Магазин сети Красное и Белое - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом
4 августа, 15:15
 
ПроисшествияВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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