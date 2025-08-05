https://ria.ru/20250805/sud-2033580079.html

"Красное и белое" оспорило приостановку лицензии в Вологодской области

"Красное и белое" оспорило приостановку лицензии в Вологодской области - РИА Новости, 05.08.2025

"Красное и белое" оспорило приостановку лицензии в Вологодской области

Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании "Альфа-М", управляющей торговой сетью "Красное и Белое", с требованием отмены приказа... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:45:00+03:00

2025-08-05T22:45:00+03:00

2025-08-05T22:45:00+03:00

происшествия

вологодская область

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании "Альфа-М", управляющей торговой сетью "Красное и Белое", с требованием отмены приказа региональных властей о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя в области, следует из материалов дела. "Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-М"... обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к министерству экономического развития Вологодской области о признании незаконным и отмене полностью приказа №0147/25-О "О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 16.02.2017 №35РПА0001615". Определением суда от 30.07.2025... заявление общества принято к производству", – говорится в определении суда. Согласно материалам дела, слушания назначены на 26 августа. В понедельник губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное и Белое" не подтвердили РИА Новости информацию об уходе из региона. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.

https://ria.ru/20250804/hleb-2033282910.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вологодская область, георгий филимонов