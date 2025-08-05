https://ria.ru/20250805/sud-2033567227.html
Суд в Калининграде начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ
Суд в Калининграде начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ - РИА Новости, 05.08.2025
Суд в Калининграде начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ
Ленинградский районный суд Калининграда во вторник начал в открытом режиме рассмотрение дела экс-ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:31:00+03:00
2025-08-05T20:31:00+03:00
2025-08-05T20:31:00+03:00
происшествия
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россия
калининградская область
александр федоров (следственный комитет)
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда во вторник начал в открытом режиме рассмотрение дела экс-ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной, которых обвиняют в присвоении и растрате средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии, считает следствие, присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей. Федоров и Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области. Перед началом судебного заседания судья Елена Зимина спросила у подсудимых, не возражают ли они против присутствия СМИ на судебном заседании. Фёдоров и Мялкина ответили, что не возражают. На первом заседании суда государственный обвинитель - прокурор Максим Бубенов зачитал обвинение. Это заняло больше часа. Дело рассматривает судья единолично. Сторону защиты представляют четыре адвоката, которые передали суду несколько ходатайств, в частности, о переквалификации дела на "злоупотребление полномочиями" со статьи "присвоение и растрата" и запросе в УФСБ видеозаписей, которые велись в кабинете Федорова. "Частично признаю вину, а именно как управленческую и моральную ответственность, недостаток контроля за действиями финансового подразделения, бездействием бухгалтерии, бездействием службы безопасности. Это моя вина... В остальном вину не признаю", - сказал на заседании Федоров. Следующее заседание по делу Федорова и Мялкиной назначено на 12 августа. Ленинградский районный суд города Калининграда 10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкину. Позже Мялкиной изменили меру пресечения на домашний арест. Федоров остается под стражей. СК 2 июля сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета и его заместителя, оно было направлено в суд. В рамках расследования в основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных и процессуальных действий. На стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету.
https://ria.ru/20250805/sud-2033470527.html
https://ria.ru/20250528/gafurov-2019648827.html
https://ria.ru/20250805/sud-2033562668.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, калининградская область, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Александр Федоров (Следственный Комитет), Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Калининграде начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ
Суд начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ Федорова и проректора Мялкиной
КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда во вторник начал в открытом режиме рассмотрение дела экс-ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной, которых обвиняют в присвоении и растрате средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров
и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии, считает следствие, присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, как полагает СК
, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.
Федоров и Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области
.
Перед началом судебного заседания судья Елена Зимина спросила у подсудимых, не возражают ли они против присутствия СМИ на судебном заседании. Фёдоров и Мялкина ответили, что не возражают.
На первом заседании суда государственный обвинитель - прокурор Максим Бубенов зачитал обвинение. Это заняло больше часа.
Дело рассматривает судья единолично. Сторону защиты представляют четыре адвоката, которые передали суду несколько ходатайств, в частности, о переквалификации дела на "злоупотребление полномочиями" со статьи "присвоение и растрата" и запросе в УФСБ видеозаписей, которые велись в кабинете Федорова.
«
"Частично признаю вину, а именно как управленческую и моральную ответственность, недостаток контроля за действиями финансового подразделения, бездействием бухгалтерии, бездействием службы безопасности. Это моя вина... В остальном вину не признаю", - сказал на заседании Федоров.
Следующее заседание по делу Федорова и Мялкиной назначено на 12 августа.
Ленинградский районный суд города Калининграда
10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ
Федорова и его заместителя Мялкину. Позже Мялкиной изменили меру пресечения на домашний арест. Федоров остается под стражей.
СК 2 июля сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета и его заместителя, оно было направлено в суд. В рамках расследования в основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных и процессуальных действий.
На стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету.