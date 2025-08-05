https://ria.ru/20250805/sud-2033567227.html

Суд в Калининграде начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ

Суд в Калининграде начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ - РИА Новости, 05.08.2025

Суд в Калининграде начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ

Ленинградский районный суд Калининграда во вторник начал в открытом режиме рассмотрение дела экс-ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:31:00+03:00

2025-08-05T20:31:00+03:00

2025-08-05T20:31:00+03:00

происшествия

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александр федоров (следственный комитет)

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда во вторник начал в открытом режиме рассмотрение дела экс-ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной, которых обвиняют в присвоении и растрате средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии, считает следствие, присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей. Федоров и Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области. Перед началом судебного заседания судья Елена Зимина спросила у подсудимых, не возражают ли они против присутствия СМИ на судебном заседании. Фёдоров и Мялкина ответили, что не возражают. На первом заседании суда государственный обвинитель - прокурор Максим Бубенов зачитал обвинение. Это заняло больше часа. Дело рассматривает судья единолично. Сторону защиты представляют четыре адвоката, которые передали суду несколько ходатайств, в частности, о переквалификации дела на "злоупотребление полномочиями" со статьи "присвоение и растрата" и запросе в УФСБ видеозаписей, которые велись в кабинете Федорова. "Частично признаю вину, а именно как управленческую и моральную ответственность, недостаток контроля за действиями финансового подразделения, бездействием бухгалтерии, бездействием службы безопасности. Это моя вина... В остальном вину не признаю", - сказал на заседании Федоров. Следующее заседание по делу Федорова и Мялкиной назначено на 12 августа. Ленинградский районный суд города Калининграда 10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкину. Позже Мялкиной изменили меру пресечения на домашний арест. Федоров остается под стражей. СК 2 июля сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета и его заместителя, оно было направлено в суд. В рамках расследования в основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных и процессуальных действий. На стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету.

https://ria.ru/20250805/sud-2033470527.html

https://ria.ru/20250528/gafurov-2019648827.html

https://ria.ru/20250805/sud-2033562668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калининград, россия, калининградская область, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)