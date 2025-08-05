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В Чувашии главу "Лидера" осудили за растрату 430 миллионов рублей - РИА Новости, 05.08.2025
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19:48 05.08.2025 (обновлено: 19:50 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/sud-2033562668.html
В Чувашии главу "Лидера" осудили за растрату 430 миллионов рублей
В Чувашии главу "Лидера" осудили за растрату 430 миллионов рублей - РИА Новости, 05.08.2025
В Чувашии главу "Лидера" осудили за растрату 430 миллионов рублей
Руководителя чебоксарской компании "Специализированный застройщик "Лидер" Владимира Ишмуратова осудили на шесть лет колонии общего режима за растрату 430... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:48:00+03:00
2025-08-05T19:50:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
обманутые дольщики в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Руководителя чебоксарской компании "Специализированный застройщик "Лидер" Владимира Ишмуратова осудили на шесть лет колонии общего режима за растрату 430 миллионов рублей и нарушение прав дольщиков, сообщает прокуратура Чувашии. В суде установлено, что Ишмуратов в период с 2016 по 2019 годы, получив деньги от покупателей строящихся квартир пяти жилых домов в микрорайоне Кувшинка в Чебоксарах, направил их на цели, которые не связаны с их строительством. Средства дольщиков фактически использовались для предоставления крупных займов аффилированным организациям, а также руководству самой строительной компании, отмечает прокуратура. По данным ведомства, общий ущерб в результате совершенных преступлений составил около 430 миллионов рублей. "В результате содеянного строительная организация была поставлена в сложное финансовое положение: четыре многоквартирных жилых дома, несмотря на истечение установленных сроков, длительное время не были достроены (два в настоящее время уже достроены), более 850 дольщиков своевременно не получили приобретенные квартиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры региона. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Ишмуратов признан виновным по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), части 4 статьи 160 УК России (растрата в особо крупном размере), части 2 статьи 201 УК Российской Федерации (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), уточняет ведомство. "Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры, виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере строительства на срок в два года шесть месяцев", - подчеркивает прокуратура Чувашии. Ведомство добавляет, что осужденного заключили под стражу в зале суда.
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происшествия, россия, чебоксары, обманутые дольщики в россии
Происшествия, Россия, Чебоксары, Обманутые дольщики в России
В Чувашии главу "Лидера" осудили за растрату 430 миллионов рублей

Руководителя "Лидера" Ишмуратова осудили на 6 лет за растрату 430 млн рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Руководителя чебоксарской компании "Специализированный застройщик "Лидер" Владимира Ишмуратова осудили на шесть лет колонии общего режима за растрату 430 миллионов рублей и нарушение прав дольщиков, сообщает прокуратура Чувашии.
В суде установлено, что Ишмуратов в период с 2016 по 2019 годы, получив деньги от покупателей строящихся квартир пяти жилых домов в микрорайоне Кувшинка в Чебоксарах, направил их на цели, которые не связаны с их строительством. Средства дольщиков фактически использовались для предоставления крупных займов аффилированным организациям, а также руководству самой строительной компании, отмечает прокуратура. По данным ведомства, общий ущерб в результате совершенных преступлений составил около 430 миллионов рублей.
"В результате содеянного строительная организация была поставлена в сложное финансовое положение: четыре многоквартирных жилых дома, несмотря на истечение установленных сроков, длительное время не были достроены (два в настоящее время уже достроены), более 850 дольщиков своевременно не получили приобретенные квартиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры региона.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Ишмуратов признан виновным по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), части 4 статьи 160 УК России (растрата в особо крупном размере), части 2 статьи 201 УК Российской Федерации (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), уточняет ведомство.
"Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры, виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере строительства на срок в два года шесть месяцев", - подчеркивает прокуратура Чувашии.
Ведомство добавляет, что осужденного заключили под стражу в зале суда.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Нижнем Новгороде главу стройкомпаний осудили за обман 680 дольщиков
27 июня, 11:01
 
ПроисшествияРоссияЧебоксарыОбманутые дольщики в России
 
 
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