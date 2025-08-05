В Чувашии главу "Лидера" осудили за растрату 430 миллионов рублей
Руководителя "Лидера" Ишмуратова осудили на 6 лет за растрату 430 млн рублей
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Руководителя чебоксарской компании "Специализированный застройщик "Лидер" Владимира Ишмуратова осудили на шесть лет колонии общего режима за растрату 430 миллионов рублей и нарушение прав дольщиков, сообщает прокуратура Чувашии.
В суде установлено, что Ишмуратов в период с 2016 по 2019 годы, получив деньги от покупателей строящихся квартир пяти жилых домов в микрорайоне Кувшинка в Чебоксарах, направил их на цели, которые не связаны с их строительством. Средства дольщиков фактически использовались для предоставления крупных займов аффилированным организациям, а также руководству самой строительной компании, отмечает прокуратура. По данным ведомства, общий ущерб в результате совершенных преступлений составил около 430 миллионов рублей.
"В результате содеянного строительная организация была поставлена в сложное финансовое положение: четыре многоквартирных жилых дома, несмотря на истечение установленных сроков, длительное время не были достроены (два в настоящее время уже достроены), более 850 дольщиков своевременно не получили приобретенные квартиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры региона.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Ишмуратов признан виновным по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), части 4 статьи 160 УК России (растрата в особо крупном размере), части 2 статьи 201 УК Российской Федерации (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), уточняет ведомство.
"Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры, виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере строительства на срок в два года шесть месяцев", - подчеркивает прокуратура Чувашии.
Ведомство добавляет, что осужденного заключили под стражу в зале суда.