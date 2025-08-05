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В Севастополе мать и дочь осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
В Севастополе мать и дочь осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 05.08.2025
В Севастополе мать и дочь осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Севастопольский городской суд приговорил обвиняемых в госизмене мать и дочь к 12 годам колонии каждую за сотрудничество с военной разведкой Украины, сообщила... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:13:00+03:00
2025-08-05T18:13:00+03:00
2025-08-05T18:14:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Севастопольский городской суд приговорил обвиняемых в госизмене мать и дочь к 12 годам колонии каждую за сотрудничество с военной разведкой Украины, сообщила прокуратура региона. "Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Виктории Стрилец и ее 24-летней дочери Александры Стрилец. Обе женщины обвиняются в совместном совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил каждую из подсудимых к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на год", - говорится в релизе. Установлено, что в сентябре 2023 года Александра Стрилец передала сделанные ее матерью фотографии объектов Вооруженных сил России в распоряжение подконтрольного ГУР МО Украины канала в интернет-мессенджере. Сотрудничество со спецслужбами Украины женщины вели за вознаграждение. Женщины взяты под стражу в зале суда. Их преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту.
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происшествия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия
В Севастополе мать и дочь осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
В Севастополе мать и дочь получили 12 лет колонии за сотрудничество с Украиной