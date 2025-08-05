https://ria.ru/20250805/sud-2033544050.html

В Севастополе мать и дочь осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

В Севастополе мать и дочь осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 05.08.2025

В Севастополе мать и дочь осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

Севастопольский городской суд приговорил обвиняемых в госизмене мать и дочь к 12 годам колонии каждую за сотрудничество с военной разведкой Украины, сообщила... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:13:00+03:00

2025-08-05T18:13:00+03:00

2025-08-05T18:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Севастопольский городской суд приговорил обвиняемых в госизмене мать и дочь к 12 годам колонии каждую за сотрудничество с военной разведкой Украины, сообщила прокуратура региона. "Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Виктории Стрилец и ее 24-летней дочери Александры Стрилец. Обе женщины обвиняются в совместном совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил каждую из подсудимых к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на год", - говорится в релизе. Установлено, что в сентябре 2023 года Александра Стрилец передала сделанные ее матерью фотографии объектов Вооруженных сил России в распоряжение подконтрольного ГУР МО Украины канала в интернет-мессенджере. Сотрудничество со спецслужбами Украины женщины вели за вознаграждение. Женщины взяты под стражу в зале суда. Их преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033543732.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, россия