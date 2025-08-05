https://ria.ru/20250805/sud-2033537571.html
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу - РИА Новости, 05.08.2025
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу
Бывший детский тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за домогательства к ребенку, вышел на свободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:43:00+03:00
2025-08-05T17:43:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Бывший детский тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за домогательства к ребенку, вышел на свободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. Во вторник в местных СМИ появилась информация, что 87-летний Ражев вышел из исправительной колонии. "Да, срок окончания наказания у него – 5 августа", – ответили агентству в облсуде на вопрос о дате окончания срока пребывания Ражева в колонии. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в октябре 2023 года признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. По данным Свердловского областного суда, в апреле Чкаловский районный суд отказал в УДО Ражеву, на что его адвокат подал жалобу. Облсуд 11 июля подтвердил решение об отказе осужденному в досрочном освобождении. Региональное управление СК и прокуратура официально не комментировали это дело. Однако, как сообщал местный портал E1.RU со ссылкой на следствие, инцидент произошел в феврале 2021 года, когда Ражев "потрогал через одежду" 11-летнюю девочку, которая "рассказала все маме". Коллеги экс-педагога считают, что его могли оговорить, так как мужчина выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины, отмечало издание. По информации из открытых источников, Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов, в системе физкультуры и спорта он работал с 1967 года.
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происшествия, екатеринбург, ссср, россия, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, СССР, Россия, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу
Осужденный за домогательства к ребенку тренер по теннису Ражев вышел на свободу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Бывший детский тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за домогательства к ребенку, вышел на свободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
Во вторник в местных СМИ появилась информация, что 87-летний Ражев вышел из исправительной колонии.
"Да, срок окончания наказания у него – 5 августа", – ответили агентству в облсуде на вопрос о дате окончания срока пребывания Ражева в колонии.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга в октябре 2023 года признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. По данным Свердловского областного суда, в апреле Чкаловский районный суд отказал в УДО Ражеву, на что его адвокат подал жалобу. Облсуд 11 июля подтвердил решение об отказе осужденному в досрочном освобождении.
Региональное управление СК и прокуратура официально не комментировали это дело. Однако, как сообщал местный портал E1.RU со ссылкой на следствие, инцидент произошел в феврале 2021 года, когда Ражев "потрогал через одежду" 11-летнюю девочку, которая "рассказала все маме". Коллеги экс-педагога считают, что его могли оговорить, так как мужчина выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины, отмечало издание.
По информации из открытых источников, Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов, в системе физкультуры и спорта он работал с 1967 года.