Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/sud-2033537571.html
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу - РИА Новости, 05.08.2025
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу
Бывший детский тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за домогательства к ребенку, вышел на свободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:43:00+03:00
2025-08-05T17:43:00+03:00
происшествия
екатеринбург
ссср
россия
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Бывший детский тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за домогательства к ребенку, вышел на свободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. Во вторник в местных СМИ появилась информация, что 87-летний Ражев вышел из исправительной колонии. "Да, срок окончания наказания у него – 5 августа", – ответили агентству в облсуде на вопрос о дате окончания срока пребывания Ражева в колонии. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в октябре 2023 года признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. По данным Свердловского областного суда, в апреле Чкаловский районный суд отказал в УДО Ражеву, на что его адвокат подал жалобу. Облсуд 11 июля подтвердил решение об отказе осужденному в досрочном освобождении. Региональное управление СК и прокуратура официально не комментировали это дело. Однако, как сообщал местный портал E1.RU со ссылкой на следствие, инцидент произошел в феврале 2021 года, когда Ражев "потрогал через одежду" 11-летнюю девочку, которая "рассказала все маме". Коллеги экс-педагога считают, что его могли оговорить, так как мужчина выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины, отмечало издание. По информации из открытых источников, Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов, в системе физкультуры и спорта он работал с 1967 года.
https://ria.ru/20250731/migrant-2032727418.html
екатеринбург
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, ссср, россия, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, СССР, Россия, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный за домогательства к ребенку тренер вышел на свободу

Осужденный за домогательства к ребенку тренер по теннису Ражев вышел на свободу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Бывший детский тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за домогательства к ребенку, вышел на свободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
Во вторник в местных СМИ появилась информация, что 87-летний Ражев вышел из исправительной колонии.
"Да, срок окончания наказания у него – 5 августа", – ответили агентству в облсуде на вопрос о дате окончания срока пребывания Ражева в колонии.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга в октябре 2023 года признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. По данным Свердловского областного суда, в апреле Чкаловский районный суд отказал в УДО Ражеву, на что его адвокат подал жалобу. Облсуд 11 июля подтвердил решение об отказе осужденному в досрочном освобождении.
Региональное управление СК и прокуратура официально не комментировали это дело. Однако, как сообщал местный портал E1.RU со ссылкой на следствие, инцидент произошел в феврале 2021 года, когда Ражев "потрогал через одежду" 11-летнюю девочку, которая "рассказала все маме". Коллеги экс-педагога считают, что его могли оговорить, так как мужчина выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины, отмечало издание.
По информации из открытых источников, Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов, в системе физкультуры и спорта он работал с 1967 года.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Омске задержали мигранта за домогательства к девушке
31 июля, 22:36
 
ПроисшествияЕкатеринбургСССРРоссияСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала