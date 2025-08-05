Жена экс-судьи Янгулбаева не признала вину, выступая с последним словом
Жена экс-судьи Мусаева не признала вину за нападение на сотрудника ФСИН
© РИА НовостиЗарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном
© РИА Новости
Зарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, обвиняемая по делу о нападении на сотрудника ФСИН, не признала вину, выступая с последним словом в суде, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
"Сегодня было последнее слово. Она не признала вину. Сказала, что этого не совершала", - сказал собеседник.
Адвокат добавил, что его подзащитная попросила в случае обвинительного приговора не направлять ее в ту же колонию, где она находилась ранее.
Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях.
В марте Шалинский городской суд Чечни начал рассмотрение дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе прений прокурор запросил для Мусаевой 4 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Защита настаивала на полном оправдании Мусаевой.
В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".