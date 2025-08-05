https://ria.ru/20250805/sud-2033470527.html
Бывшего нижегородского чиновника перевели под домашний арест
Бывшего нижегородского чиновника перевели под домашний арест - РИА Новости, 05.08.2025
Бывшего нижегородского чиновника перевели под домашний арест
Московский районный суд Нижнего Новгорода перевел из-под стражи под домашний арест бывшего исполняющего обязанности управделами регионального правительства Юрия РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:20:00+03:00
2025-08-05T14:20:00+03:00
2025-08-05T15:21:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода перевел из-под стражи под домашний арест бывшего исполняющего обязанности управделами регионального правительства Юрия Бортникова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Бортников был задержан 20 февраля по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата или присвоение в особо крупном размере), на следующий день он был арестован, меру пресечения несколько раз продлевали. "Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода Бортникову продлена мера пресечения в виде домашнего ареста по 9 сентября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе. Бортников занимал пост и.о. руководителя управления делами правительства Нижегородской области с июля 2023-го по август 2024 года.
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
Бывшего нижегородского чиновника перевели под домашний арест
Суд в Нижнем Новгороде перевел Бортникова из-под стражи под домашний арест