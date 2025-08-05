https://ria.ru/20250805/sud-2033461294.html
Гуцул не признала приговор суда, назвав его фарсом
Гуцул не признала приговор суда, назвав его фарсом - РИА Новости, 05.08.2025
Гуцул не признала приговор суда, назвав его фарсом
Глава Гагаузии Евгении Гуцул заявила, что не признаёт приговор суда, назвав его фарсом. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:39:00+03:00
2025-08-05T13:39:00+03:00
2025-08-05T20:11:00+03:00
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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгении Гуцул заявила, что не признаёт приговор суда, назвав его фарсом.Заявление Гуцул передано ее адвокатами и опубликовано в ее Telegram-канале.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор"."Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье!" - написала Гуцул, подчеркнув, что обязательно обжалует это решение в вышестоящих инстанциях и добьется справедливости.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033459302.html
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в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, молдавия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Молдавия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Гуцул не признала приговор суда, назвав его фарсом
Гуцул заявила, что не признает договор суда, назвав его фарсом