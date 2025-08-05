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Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда - РИА Новости, 05.08.2025
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Шоубиз
 
11:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/sud-2033423723.html
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда - РИА Новости, 05.08.2025
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда
Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысяч рублей с компании певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:22:00+03:00
2025-08-05T11:22:00+03:00
шоубиз
москва
московская область (подмосковье)
филипп киркоров
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысяч рублей с компании певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Взыскать с должника ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" штраф за непредоставление страхователем в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования… за ноябрь, декабрь 2021, январь 2022 года в размере 1500 рублей", - сказано в документах. Кроме того, с должника в доход федерального бюджета взыскали госпошлину в размере 8 тысяч рублей. Истцом выступило отделение Социального фонда Российской Федерации по Москве и Московской области.
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москва, московская область (подмосковье), филипп киркоров
Шоубиз, Москва, Московская область (Подмосковье), Филипп Киркоров
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда

Компания Киркорова заплатит 9,5 тыс рублей по иску о непредоставлении сведений

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысяч рублей с компании певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Взыскать с должника ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" штраф за непредоставление страхователем в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования… за ноябрь, декабрь 2021, январь 2022 года в размере 1500 рублей", - сказано в документах.
Кроме того, с должника в доход федерального бюджета взыскали госпошлину в размере 8 тысяч рублей.
Истцом выступило отделение Социального фонда Российской Федерации по Москве и Московской области.
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ШоубизМоскваМосковская область (Подмосковье)Филипп Киркоров
 
 
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