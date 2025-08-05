https://ria.ru/20250805/sud-2033423723.html
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда - РИА Новости, 05.08.2025
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда
Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысяч рублей с компании певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:22:00+03:00
2025-08-05T11:22:00+03:00
2025-08-05T11:22:00+03:00
шоубиз
москва
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филипп киркоров
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысяч рублей с компании певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Взыскать с должника ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" штраф за непредоставление страхователем в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования… за ноябрь, декабрь 2021, январь 2022 года в размере 1500 рублей", - сказано в документах. Кроме того, с должника в доход федерального бюджета взыскали госпошлину в размере 8 тысяч рублей. Истцом выступило отделение Социального фонда Российской Федерации по Москве и Московской области.
https://ria.ru/20240823/shtraf-1968003542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), филипп киркоров
Шоубиз, Москва, Московская область (Подмосковье), Филипп Киркоров
Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда
Компания Киркорова заплатит 9,5 тыс рублей по иску о непредоставлении сведений