https://ria.ru/20250805/sud-2033423723.html

Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда

Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда - РИА Новости, 05.08.2025

Компания Киркорова заплатит 9,5 тысячи рублей по иску Соцфонда

Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысяч рублей с компании певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:22:00+03:00

2025-08-05T11:22:00+03:00

2025-08-05T11:22:00+03:00

шоубиз

москва

московская область (подмосковье)

филипп киркоров

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысяч рублей с компании певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Взыскать с должника ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" штраф за непредоставление страхователем в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования… за ноябрь, декабрь 2021, январь 2022 года в размере 1500 рублей", - сказано в документах. Кроме того, с должника в доход федерального бюджета взыскали госпошлину в размере 8 тысяч рублей. Истцом выступило отделение Социального фонда Российской Федерации по Москве и Московской области.

https://ria.ru/20240823/shtraf-1968003542.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), филипп киркоров