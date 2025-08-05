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Субъекты МСП новых регионов получили 1,3 млрд рублей с помощью господдержки

Субъекты МСП новых регионов получили 1,3 млрд рублей с помощью господдержки - РИА Новости, 05.08.2025

Субъекты МСП новых регионов получили 1,3 млрд рублей с помощью господдержки

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) новых российских регионов получили 1,34 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года с помощью финансовых РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) новых российских регионов получили 1,34 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года с помощью финансовых инструментов участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщила пресс-служба оператора системы – Корпорации МСП.Сумма выросла на 66% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Предприниматели Луганской Народной Республики смогли привлечь финансирование на 430 миллионов рублей (+55%), Донецкой Народной Республики – 390 миллионов рублей (+1%), Запорожской области – 340 миллионов рублей (рост в 3 раза) и Херсонской области – 180 миллионов рублей (рост в 7 раз)."Развитие малого и среднего бизнеса в новых регионах остается в числе приоритетных задач Корпорации. Мы адресно настраиваем наши инструменты, чтобы они дошли до максимального числа МСП. Почти половина от общего объема привлеченных местными предпринимателями средств, 630 миллионов рублей, приходится на финансирование с "зонтичными" поручительствами Корпорации. Они помогают банкам выдавать субъектам МСП кредиты при отсутствии или недостаточности залога", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Максимальный рост спроса на финансовые инструменты участников НГС отмечается среди МСП новых регионов, занятых в сельском хозяйстве: по сравнению с первым полугодием 2024 года более чем в 8 раз увеличилось число заключенных договоров и количество получателей поддержки, а общий объем финансирования вырос в 3 раза. Также выросли показатели прироста объема привлеченных средств в сферах услуг (в 4,3 раза), туризма (в 3,7 раза), научно-технической деятельности (в 3 раза), обрабатывающих производств (в 1,7 раза).Так, фермерское хозяйство в Запорожской области получило кредит на сумму 3 миллиона рублей под "зонтичное" поручительство Корпорации МСП. Это позволило предприятию купить горюче-смазочные материалы, запчасти, расходные материалы для уборки урожая.Производитель хлебобулочных изделий в Запорожской области получил банковский кредит на сумму 50 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство Корпорации МСП. Средства были направлены на расширение производственных мощностей и увеличение выпуска продукции.В Донецке предприятие по выпуску и ремонту кассового оборудования получило кредит на сумму более 5 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство Корпорации МСП. Привлеченные средства дали возможность приобрести дополнительный объем расходных материалов и обеспечить дальнейшее развитие предприятия.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, господдержка, финансирование