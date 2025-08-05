https://ria.ru/20250805/storonniki-2033467349.html

Сторонники Гуцул отреагировали на приговор криками "Долой диктатуру"

Сторонники Гуцул отреагировали на приговор криками "Долой диктатуру" - РИА Новости, 05.08.2025

Сторонники Гуцул отреагировали на приговор криками "Долой диктатуру"

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда в Кишиневе, встретили известие о приговоре главе региона криками "Позор" и "Долой... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:05:00+03:00

2025-08-05T14:05:00+03:00

2025-08-05T19:49:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда в Кишиневе, встретили известие о приговоре главе региона криками "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Полиция оцепила весь периметр здания суда, не пускала даже прохожих. Сторонники Гуцул, несмотря на это, организовали митинг в поддержку политика. Они перешли на другую сторону бульвара от здания суда Кишинева. Собравшиеся скандировали: "Евгения, мы с тобой!". Сторонники встретили известие о приговоре Гуцул криками "Позор" и "Долой диктатуру". Дело Гуцул вписывается в общую картину давления властей Молдавии на оппозицию и независимые СМИ. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html

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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T14:05 true PT0M12S

Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-05T14:05 true PT0M27S

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