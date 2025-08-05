https://ria.ru/20250805/stambul-2033466640.html

В Стамбуле мужчина устроил пожар в мечети

В Стамбуле мужчина устроил пожар в мечети - РИА Новости, 05.08.2025

В Стамбуле мужчина устроил пожар в мечети

Полиция в Стамбуле задержала местного жителя, который устроил пожар в мечети Айя-София, распространения огня удалось избежать, передает телеканал Ekol TV. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:58:00+03:00

2025-08-05T13:58:00+03:00

2025-08-05T13:58:00+03:00

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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Полиция в Стамбуле задержала местного жителя, который устроил пожар в мечети Айя-София, распространения огня удалось избежать, передает телеканал Ekol TV. "Мужчина в красной кепке после молитвы поджег стопку бумаг за столиком в мечети. Женщина в мечети вовремя увидела огонь и оповестила имама, который приподнял ковер и смог потушить пожар", - передает канал и публикует видеозапись с камер наблюдения. Полиция задержала подозреваемого Месута Гючлю через несколько часов после инцидента. "Гючлю ранее проходил лечение в психиатрической клинике в стамбульском районе Бакыркёй... суд арестовал мужчину", - передает канал. В августе 2020 года президент Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии в июле 2020 года. С января 2024 года первый этаж мечети доступен только для мусульманских богослужений, а на второй этаж могут попасть только туристы, билет стоит 25 евро.

https://ria.ru/20250805/polsha-2033458359.html

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