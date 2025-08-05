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Эксперт рассказал, как СССР вынудил Японию признать поражение в войне - РИА Новости, 05.08.2025
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21:01 05.08.2025 (обновлено: 21:02 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/sssr-2033569966.html
Эксперт рассказал, как СССР вынудил Японию признать поражение в войне
Эксперт рассказал, как СССР вынудил Японию признать поражение в войне - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт рассказал, как СССР вынудил Японию признать поражение в войне
Именно советская армия, несмотря на все домыслы о ключевой роли атомных бомбардировок Японии во Второй мировой войне, после победоносных боев с Квантунской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:01:00+03:00
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япония
китай
освобождение. мир народам
в мире
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Именно советская армия, несмотря на все домыслы о ключевой роли атомных бомбардировок Японии во Второй мировой войне, после победоносных боев с Квантунской армией вынудила милитаристскую Японию признать своё поражение и капитулировать в 1945 году, заявил на презентации своей книги в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин. "Решение о том, что (Японии - ред.) продолжать войну нельзя было принято 9 августа после сообщения о том, что Советский Союз объявил войну (Японии – ред.) и вступил в неё, а решение о том, чтобы объявить о капитуляции фактически было, как известно, принято 15 августа 1945 года. И вот за это время японцам стало понятно, что на Квантунской армии, на Квантунской группировке можно поставить крест", - отметил Анатолий Кошкин. Он добавил, что Япония планировала перебросить свои войска из Манчжурии и Китая для последней битвы на своей территории, однако именно молниеносный разгром Квантунской армии стал последней каплей для японской императора, который решил закончить войну для своей страны, несмотря на желания своих генералов драться до последнего японца.
https://ria.ru/20250724/rossiya-2031020394.html
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япония, китай, освобождение. мир народам, в мире
Япония, Китай, Освобождение. Мир народам, В мире
Эксперт рассказал, как СССР вынудил Японию признать поражение в войне

Историк Кошкин: СССР вынудил Японию признать поражение в 1945 году

© РИА Новости / Мария ДевахинаПрофессор Института стран Востока, член Союза писателей России Анатолий Кошкин
Профессор Института стран Востока, член Союза писателей России Анатолий Кошкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Профессор Института стран Востока, член Союза писателей России Анатолий Кошкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Именно советская армия, несмотря на все домыслы о ключевой роли атомных бомбардировок Японии во Второй мировой войне, после победоносных боев с Квантунской армией вынудила милитаристскую Японию признать своё поражение и капитулировать в 1945 году, заявил на презентации своей книги в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин.
"Решение о том, что (Японии - ред.) продолжать войну нельзя было принято 9 августа после сообщения о том, что Советский Союз объявил войну (Японии – ред.) и вступил в неё, а решение о том, чтобы объявить о капитуляции фактически было, как известно, принято 15 августа 1945 года. И вот за это время японцам стало понятно, что на Квантунской армии, на Квантунской группировке можно поставить крест", - отметил Анатолий Кошкин.
Он добавил, что Япония планировала перебросить свои войска из Манчжурии и Китая для последней битвы на своей территории, однако именно молниеносный разгром Квантунской армии стал последней каплей для японской императора, который решил закончить войну для своей страны, несмотря на желания своих генералов драться до последнего японца.
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