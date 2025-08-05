https://ria.ru/20250805/ssha-2033584248.html

США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая

США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая - РИА Новости, 05.08.2025

США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая

США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:31:00+03:00

2025-08-05T23:31:00+03:00

2025-08-05T23:31:00+03:00

экономика

сша

китай

мексика

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_49949975d3b40d4ace79d61fb546b7e3.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Импорт легковых автомобилей из КНР в США в июне этого года составил 133,4 миллиона долларов. Это почти в два раза меньше, чем год назад, и на 5,6% больше, чем в мае. Больше всего Штаты в июне закупали в Поднебесной легковушек на бензиновом двигателе объемом от 1,5 до 3 литров (58 миллионов долларов), гибридов (51,8 миллиона) и электрокаров (14,5 миллиона). Несмотря на сокращение поставок, Китаю удалось за год подняться на одну строчку в общем американском импорте авто: с десятого на девятое место. В пятерку лидеров вошли Мексика (4,2 миллиарда долларов), Япония (3,1 миллиарда), Южная Корея (2,7 миллиарда), Канада (1,9 миллиарда) и Германия (1,5 миллиарда). В то же время по итогам первого полугодия суммарные объемы импорта китайских автомобилей Штатами немного выросли в годовом выражении - на 2,2%, до 993,9 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html

сша

китай

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, китай, мексика, авто