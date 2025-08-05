Рейтинг@Mail.ru
США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ssha-2033584248.html
США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая
США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая - РИА Новости, 05.08.2025
США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая
США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:31:00+03:00
2025-08-05T23:31:00+03:00
экономика
сша
китай
мексика
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_49949975d3b40d4ace79d61fb546b7e3.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Импорт легковых автомобилей из КНР в США в июне этого года составил 133,4 миллиона долларов. Это почти в два раза меньше, чем год назад, и на 5,6% больше, чем в мае. Больше всего Штаты в июне закупали в Поднебесной легковушек на бензиновом двигателе объемом от 1,5 до 3 литров (58 миллионов долларов), гибридов (51,8 миллиона) и электрокаров (14,5 миллиона). Несмотря на сокращение поставок, Китаю удалось за год подняться на одну строчку в общем американском импорте авто: с десятого на девятое место. В пятерку лидеров вошли Мексика (4,2 миллиарда долларов), Япония (3,1 миллиарда), Южная Корея (2,7 миллиарда), Канада (1,9 миллиарда) и Германия (1,5 миллиарда). В то же время по итогам первого полугодия суммарные объемы импорта китайских автомобилей Штатами немного выросли в годовом выражении - на 2,2%, до 993,9 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html
сша
китай
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_461:0:5069:3456_1920x0_80_0_0_f55b414daadaa24bb76908e571c60873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, китай, мексика, авто
Экономика, США, Китай, Мексика, Авто
США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая

Статслужба США: страна в июне сократила импорт китайских автомобилей вдвое

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Импорт легковых автомобилей из КНР в США в июне этого года составил 133,4 миллиона долларов. Это почти в два раза меньше, чем год назад, и на 5,6% больше, чем в мае.
Больше всего Штаты в июне закупали в Поднебесной легковушек на бензиновом двигателе объемом от 1,5 до 3 литров (58 миллионов долларов), гибридов (51,8 миллиона) и электрокаров (14,5 миллиона).
Несмотря на сокращение поставок, Китаю удалось за год подняться на одну строчку в общем американском импорте авто: с десятого на девятое место. В пятерку лидеров вошли Мексика (4,2 миллиарда долларов), Япония (3,1 миллиарда), Южная Корея (2,7 миллиарда), Канада (1,9 миллиарда) и Германия (1,5 миллиарда).
В то же время по итогам первого полугодия суммарные объемы импорта китайских автомобилей Штатами немного выросли в годовом выражении - на 2,2%, до 993,9 миллиона долларов.
Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей
20 мая, 10:29
 
ЭкономикаСШАКитайМексикаАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала