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США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая
США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая - РИА Новости, 05.08.2025
США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая
США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:31:00+03:00
2025-08-05T23:31:00+03:00
2025-08-05T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Импорт легковых автомобилей из КНР в США в июне этого года составил 133,4 миллиона долларов. Это почти в два раза меньше, чем год назад, и на 5,6% больше, чем в мае. Больше всего Штаты в июне закупали в Поднебесной легковушек на бензиновом двигателе объемом от 1,5 до 3 литров (58 миллионов долларов), гибридов (51,8 миллиона) и электрокаров (14,5 миллиона). Несмотря на сокращение поставок, Китаю удалось за год подняться на одну строчку в общем американском импорте авто: с десятого на девятое место. В пятерку лидеров вошли Мексика (4,2 миллиарда долларов), Япония (3,1 миллиарда), Южная Корея (2,7 миллиарда), Канада (1,9 миллиарда) и Германия (1,5 миллиарда). В то же время по итогам первого полугодия суммарные объемы импорта китайских автомобилей Штатами немного выросли в годовом выражении - на 2,2%, до 993,9 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, китай, мексика, авто
Экономика, США, Китай, Мексика, Авто
США вдвое сократили импорт автомобилей из Китая
Статслужба США: страна в июне сократила импорт китайских автомобилей вдвое