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Уиткофф прибудет в Москву в среду, пишет Reuters

Уиткофф прибудет в Москву в среду, пишет Reuters - РИА Новости, 05.08.2025

Уиткофф прибудет в Москву в среду, пишет Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетит в Россию в среду, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:42:00+03:00

2025-08-05T22:42:00+03:00

2025-08-05T23:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетит в Россию в среду, передает агентство Reuters со ссылкой на источник."Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством", — говорится в публикации. Источник агентства France-Presse не подтвердил, что на встречах будет присутствовать президент России Владимир Путин.Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку Уиткоффа в Россию, но отказалась комментировать детали. Она добавила, что Госдеп не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам этого визита. По словам дипломата, глава Белого дома недоволен Москвой и президентом Владимиром Путиным, но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине. Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250804/bloomberg-2033291397.html

https://ria.ru/20250805/rossiya-2033580679.html

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