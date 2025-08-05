Уиткофф прибудет в Москву в среду, пишет Reuters
Reuters: Уиткофф прибудет в Москву в среду и встретится с руководством России
© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетит в Россию в среду, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством", — говорится в публикации.
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Источник агентства France-Presse не подтвердил, что на встречах будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Это будет уже пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку Уиткоффа в Россию, но отказалась комментировать детали. Она добавила, что Госдеп не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам этого визита. По словам дипломата, глава Белого дома недоволен Москвой и президентом Владимиром Путиным, но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.
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Ультиматум Трампа
Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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