США обвинили двух граждан КНР в незаконной поставке микрочипов для ИИ
В США задержали двух граждан Китая по обвинению в незаконной поставке микрочипов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Два гражданина Китая арестованы в США по обвинению в незаконной поставке в КНР чувствительных микрочипов, используемых для разработок в области искусственного интеллекта, заявил во вторник американский минюст.
Как утверждают в ведомстве, 28-летние Гэн Чуань и Ян Шивэй вывозили в Китай продукцию на десятки миллионов долларов без надлежащей экспортной лицензии, причем Ян Шивэй находилась в США нелегально. Обвинения касаются нарушений закона о контроле экспорта и предполагают наказание до 20 лет тюремного заключения.
«
"Речь идет о самых мощных на рынке графических процессорах, предназначенных для систем автопилота, медицинской диагностики и других ИИ-приложений", - говорится в заявлении минюста США.
По данным следствия, компания обвиняемых ALX Solutions с 2022 по 2025 годы отправляла продукцию через Сингапур и Малайзию в обход экспортных ограничений. Лицензии минторга США на вывоз микрочипов также получено не было. Выручка поступала от фирм в Китае и Гонконге, включая перевод в миллион долларов в январе 2024 года.
При обыске у задержанных были изъяты телефоны, в которых, как утверждает следствие, найдены переписки о намеренном обходе закона. Расследование в отношении граждан КНР проводится с участием Федерального бюро расследований и Бюро промышленности и безопасности минторга США.