https://ria.ru/20250805/ssha-2033572121.html

США обвинили двух граждан КНР в незаконной поставке микрочипов для ИИ

США обвинили двух граждан КНР в незаконной поставке микрочипов для ИИ - РИА Новости, 05.08.2025

США обвинили двух граждан КНР в незаконной поставке микрочипов для ИИ

Два гражданина Китая арестованы в США по обвинению в незаконной поставке в КНР чувствительных микрочипов, используемых для разработок в области искусственного... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:19:00+03:00

2025-08-05T21:19:00+03:00

2025-08-05T21:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Два гражданина Китая арестованы в США по обвинению в незаконной поставке в КНР чувствительных микрочипов, используемых для разработок в области искусственного интеллекта, заявил во вторник американский минюст. Как утверждают в ведомстве, 28-летние Гэн Чуань и Ян Шивэй вывозили в Китай продукцию на десятки миллионов долларов без надлежащей экспортной лицензии, причем Ян Шивэй находилась в США нелегально. Обвинения касаются нарушений закона о контроле экспорта и предполагают наказание до 20 лет тюремного заключения. "Речь идет о самых мощных на рынке графических процессорах, предназначенных для систем автопилота, медицинской диагностики и других ИИ-приложений", - говорится в заявлении минюста США. По данным следствия, компания обвиняемых ALX Solutions с 2022 по 2025 годы отправляла продукцию через Сингапур и Малайзию в обход экспортных ограничений. Лицензии минторга США на вывоз микрочипов также получено не было. Выручка поступала от фирм в Китае и Гонконге, включая перевод в миллион долларов в январе 2024 года. При обыске у задержанных были изъяты телефоны, в которых, как утверждает следствие, найдены переписки о намеренном обходе закона. Расследование в отношении граждан КНР проводится с участием Федерального бюро расследований и Бюро промышленности и безопасности минторга США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, сингапур (город)