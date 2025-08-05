Задолженность домохозяйств США выросла на 185 миллиардов долларов
Задолженность домохозяйств США во II квартале выросла на 185 миллиардов долларов
Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задолженность домохозяйств США увеличилась во втором квартале на 185 миллиардов долларов - до 18,388 триллиона долларов, следует из отчета Центра микроэкономических данных Федерального резервного банка Нью-Йорка, при этом доля просроченных платежей по потребительским кредитам достигла самого высокого уровня с начала 2020 года, уточняет агентство Блумберг.
"Центр микроэкономических данных Федерального резервного банка Нью-Йорка сегодня опубликовал свой ежеквартальный отчет по долгам и кредитам домашних хозяйств. В докладе показано, что общий долг домохозяйств во втором квартале 2025 года увеличился на 185 миллиардов долларов (1%) и составил 18,39 триллиона долларов", - говорится в публикации банка.
"Во втором квартале доля потребительского долга США с серьезной просрочкой выросла до самого высокого уровня с начала 2020 года, что отражает рекордный рост просроченных студенческих кредитов", - уточняет агентство Блумберг со ссылкой на анализ данных отчета.
Непогашенный долг по студенческим кредитам составил 1,638 триллиона долларов, из них 10,2% платежей были просрочены более чем на 90 дней, следует из отчета.
При этом если анализировать общую картину долговой нагрузки в США, то на студенческие кредиты приходится 9% от общего баланса задолженности американцев. Больше всего от совокупного уровня долговой нагрузки занимает ипотека - 70%.
"В этом квартале приток долгов домохозяйств в серьезные просрочки был смешанным по видам долгов: кредитные карты и автокредиты держались на прежнем уровне, студенческие кредиты продолжали расти, а ипотечные кредиты слегка увеличивались", - приводится в отчете заявление советника по экономической политике ФРС Нью-Йорка Джоэль Скалли (Joelle Scally).
По данным Мичиганского университета, которые были обнародованы ранее в августе, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, вырос до 68 пунктов с 64,8 пункта в июне, а индекс экономических ожиданий, напротив, снизился - до 57,7 пункта с 58,1 пункта месяцем ранее.
При этом индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле увеличился до 61,7 пункта с уровня июня в 60,7 пункта.
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