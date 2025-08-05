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В НАСА подтвердили планы строительства ядерного реактора на Луне - РИА Новости, 05.08.2025
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20:04 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ssha-2033565025.html
В НАСА подтвердили планы строительства ядерного реактора на Луне
В НАСА подтвердили планы строительства ядерного реактора на Луне - РИА Новости, 05.08.2025
В НАСА подтвердили планы строительства ядерного реактора на Луне
Министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи подтвердил, что Соединенные Штаты планируют строительство ядерного реактора в рамках... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:04:00+03:00
2025-08-05T20:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи подтвердил, что Соединенные Штаты планируют строительство ядерного реактора в рамках инициативы по созданию своей лунной базы. "Мы участвуем в лунной гонке с Китаем. А чтобы создать базу на Луне, нам нужна энергия. И в некоторых ключевых районах Луны мы будем использовать солнечную энергию. Но технология ядерного деления имеет критически важное значение. Поэтому мы уже вложили сотни миллионов долларов в изучение вопроса - можем ли мы это реализовать? И сейчас мы переходим от исследований к действиям", - сказал Даффи журналистам, отвечая на вопрос о планах размещения ядерного реактора на Луне. Ранее газета Politico сообщила, что Даффи объявит об этих планах на неделе. Согласно директиве министра, на которую ссылается издание, НАСА должно запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в мае 2025 года с Китайской национальной космической администрацией был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, которая станет важным вкладом в проект по созданию Международной научной лунной станции. Кроме того, с помощью исследования атмосферы Венеры российские ученые постараются узнать, существовала ли там жизнь. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.
https://ria.ru/20250804/nasa-2033316308.html
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в мире, луна, китай, сша, дмитрий баканов, наса, роскосмос
В мире, Луна, Китай, США, Дмитрий Баканов, НАСА, Роскосмос
В НАСА подтвердили планы строительства ядерного реактора на Луне

И.о. директора НАСА Даффи подтвердил планы США построить ядерный реактор на Луне

© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© NASA
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи подтвердил, что Соединенные Штаты планируют строительство ядерного реактора в рамках инициативы по созданию своей лунной базы.
"Мы участвуем в лунной гонке с Китаем. А чтобы создать базу на Луне, нам нужна энергия. И в некоторых ключевых районах Луны мы будем использовать солнечную энергию. Но технология ядерного деления имеет критически важное значение. Поэтому мы уже вложили сотни миллионов долларов в изучение вопроса - можем ли мы это реализовать? И сейчас мы переходим от исследований к действиям", - сказал Даффи журналистам, отвечая на вопрос о планах размещения ядерного реактора на Луне.
Ранее газета Politico сообщила, что Даффи объявит об этих планах на неделе. Согласно директиве министра, на которую ссылается издание, НАСА должно запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в мае 2025 года с Китайской национальной космической администрацией был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, которая станет важным вкладом в проект по созданию Международной научной лунной станции. Кроме того, с помощью исследования атмосферы Венеры российские ученые постараются узнать, существовала ли там жизнь.
Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.
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