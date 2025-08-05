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Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны

Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны - РИА Новости, 05.08.2025

Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны

Президент США Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на мексиканскую территорию, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:17:00+03:00

2025-08-05T19:17:00+03:00

2025-08-05T19:49:00+03:00

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МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на мексиканскую территорию, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум."Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял", — сказала Шейнбаум на пресс-конференции. Глава государства сделала эту ремарку, комментируя возможное влияние внутренних инцидентов в сфере безопасности на отношения с США и переговоры по соглашению о безопасности. Она подчеркнула, что другие формы сотрудничества возможны при уважении к суверенитету страны. В качестве примера она привела взаимный обмен информацией.В начале июля руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля Соединенных Штатов Томас Хоман заявлял о рекордно низком уровне нелегальных пересечений южной границы: за весь июнь число задержаний составило 6070. Он подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря ужесточенным мерам по внутренним задержаниям и депортациям нелегалов, а также усилению контроля на госгранице.При предыдущем американском лидере Джо Байдене уровень нелегальной миграции, напротив, был рекордно высок: по официальной статистике, с января 2021 года южную границу без документов пересекли более восьми миллионов мигрантов.В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.

https://ria.ru/20250618/tehas-2023612597.html

https://ria.ru/20250728/tramp-2031954344.html

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в мире, сша, мексика, клаудия шейнбаум, дональд трамп, вооруженные силы сша