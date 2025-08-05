Рейтинг@Mail.ru
Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 05.08.2025 (обновлено: 19:49 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ssha-2033556390.html
Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны
Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны
Президент США Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на мексиканскую территорию, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:17:00+03:00
2025-08-05T19:49:00+03:00
в мире
сша
мексика
клаудия шейнбаум
дональд трамп
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_e720d44c778218bba0a8d78687fb546a.jpg
МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на мексиканскую территорию, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум."Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял", — сказала Шейнбаум на пресс-конференции. Глава государства сделала эту ремарку, комментируя возможное влияние внутренних инцидентов в сфере безопасности на отношения с США и переговоры по соглашению о безопасности. Она подчеркнула, что другие формы сотрудничества возможны при уважении к суверенитету страны. В качестве примера она привела взаимный обмен информацией.В начале июля руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля Соединенных Штатов Томас Хоман заявлял о рекордно низком уровне нелегальных пересечений южной границы: за весь июнь число задержаний составило 6070. Он подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря ужесточенным мерам по внутренним задержаниям и депортациям нелегалов, а также усилению контроля на госгранице.При предыдущем американском лидере Джо Байдене уровень нелегальной миграции, напротив, был рекордно высок: по официальной статистике, с января 2021 года южную границу без документов пересекли более восьми миллионов мигрантов.В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.
https://ria.ru/20250618/tehas-2023612597.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2031954344.html
https://ria.ru/20250801/ssha-2032903016.html
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed5d0a0b26db9024af106580e0e2b9ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика, клаудия шейнбаум, дональд трамп, вооруженные силы сша
В мире, США, Мексика, Клаудия Шейнбаум, Дональд Трамп, Вооруженные силы США
Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны

Президент Мексики Шейнбаум заявила, что Трамп предлагал ввести войска в страну

© AP Photo / Marco UgarteКлаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на мексиканскую территорию, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
«
"Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял", — сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Техас перестал финансировать возведение стены на границе с Мексикой
18 июня, 15:51
Глава государства сделала эту ремарку, комментируя возможное влияние внутренних инцидентов в сфере безопасности на отношения с США и переговоры по соглашению о безопасности. Она подчеркнула, что другие формы сотрудничества возможны при уважении к суверенитету страны. В качестве примера она привела взаимный обмен информацией.
В начале июля руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля Соединенных Штатов Томас Хоман заявлял о рекордно низком уровне нелегальных пересечений южной границы: за весь июнь число задержаний составило 6070. Он подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря ужесточенным мерам по внутренним задержаниям и депортациям нелегалов, а также усилению контроля на госгранице.
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив, в испанском порту Альхесирас - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе
28 июля, 15:06
При предыдущем американском лидере Джо Байдене уровень нелегальной миграции, напротив, был рекордно высок: по официальной статистике, с января 2021 года южную границу без документов пересекли более восьми миллионов мигрантов.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Администрация Трампа депортировала 76 тысяч мексиканцев
1 августа, 18:52
 
В миреСШАМексикаКлаудия ШейнбаумДональд ТрампВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала