Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны
Президент Мексики Шейнбаум заявила, что Трамп предлагал ввести войска в страну
© AP Photo / Marco UgarteКлаудия Шейнбаум
© AP Photo / Marco Ugarte
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на мексиканскую территорию, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
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"Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял", — сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
Глава государства сделала эту ремарку, комментируя возможное влияние внутренних инцидентов в сфере безопасности на отношения с США и переговоры по соглашению о безопасности. Она подчеркнула, что другие формы сотрудничества возможны при уважении к суверенитету страны. В качестве примера она привела взаимный обмен информацией.
В начале июля руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля Соединенных Штатов Томас Хоман заявлял о рекордно низком уровне нелегальных пересечений южной границы: за весь июнь число задержаний составило 6070. Он подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря ужесточенным мерам по внутренним задержаниям и депортациям нелегалов, а также усилению контроля на госгранице.
При предыдущем американском лидере Джо Байдене уровень нелегальной миграции, напротив, был рекордно высок: по официальной статистике, с января 2021 года южную границу без документов пересекли более восьми миллионов мигрантов.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.
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