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Эксперт объяснил, почему США не ввели пошлины на рафинированную медь - РИА Новости, 05.08.2025
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19:04 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ssha-2033554433.html
Эксперт объяснил, почему США не ввели пошлины на рафинированную медь
Эксперт объяснил, почему США не ввели пошлины на рафинированную медь - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт объяснил, почему США не ввели пошлины на рафинированную медь
США не ввели пошлины на рафинированную медь из-за нехватки собственных мощностей по производству металла, рассказал РИА Новости портфельный управляющий УК... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:04:00+03:00
2025-08-05T19:04:00+03:00
экономика
сша
в мире
медь
металл
пошлины
введение трампом пошлин на импорт
импорт
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США не ввели пошлины на рафинированную медь из-за нехватки собственных мощностей по производству металла, рассказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Ранее Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности. "Решение о разграничении импортных пошлин на отдельные виды металла стало результатом лоббирования со стороны представителей индустрии ... у США недостаточно мощностей, чтобы в короткие сроки заменить весь импортируемый металл. ... Одной из причин может быть стимулирование переработки внутри", - полагает эксперт. Скрябин добавил, что вся продукция, попавшая под пошлины, стала дороже внутри США как минимум на размер этой пошлины. При этом он считает, что новые ставки пошлин вряд ли окажут существенное влияние на медную промышленность Штатов, поскольку около 40% медного лома и 75% медного концентрата уже перерабатываются внутри страны. Тем не менее перспектива введения импортных пошлин на рафинированную медь не исключена полностью, подчеркнул аналитик. В опубликованном Белым домом заявлении указывается, что министерство торговли США рекомендовало отложить введение импортных пошлин на этот вид металла, установив ставку в размере 15% с 2027 года с повышением до 30% в 2028 году, заключил Скрябин.
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экономика, сша, в мире, медь, металл, пошлины, введение трампом пошлин на импорт, импорт, экспорт
Экономика, США, В мире, медь, Металл, Пошлины, Введение Трампом пошлин на импорт, Импорт, Экспорт
Эксперт объяснил, почему США не ввели пошлины на рафинированную медь

Скрябин: США не ввели пошлины на рафинированную медь из-за нехватки мощностей

© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США не ввели пошлины на рафинированную медь из-за нехватки собственных мощностей по производству металла, рассказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Ранее Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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"Решение о разграничении импортных пошлин на отдельные виды металла стало результатом лоббирования со стороны представителей индустрии ... у США недостаточно мощностей, чтобы в короткие сроки заменить весь импортируемый металл. ... Одной из причин может быть стимулирование переработки внутри", - полагает эксперт.
Скрябин добавил, что вся продукция, попавшая под пошлины, стала дороже внутри США как минимум на размер этой пошлины. При этом он считает, что новые ставки пошлин вряд ли окажут существенное влияние на медную промышленность Штатов, поскольку около 40% медного лома и 75% медного концентрата уже перерабатываются внутри страны.
Тем не менее перспектива введения импортных пошлин на рафинированную медь не исключена полностью, подчеркнул аналитик. В опубликованном Белым домом заявлении указывается, что министерство торговли США рекомендовало отложить введение импортных пошлин на этот вид металла, установив ставку в размере 15% с 2027 года с повышением до 30% в 2028 году, заключил Скрябин.
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