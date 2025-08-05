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Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года
Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года - РИА Новости, 05.08.2025
Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года
США на фоне введения импортных пошлин закупили в июне у Евросоюза товаров на минимальные с февраля прошлого года 45,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:56:00+03:00
2025-08-05T15:56:00+03:00
2025-08-05T15:56:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США на фоне введения импортных пошлин закупили в июне у Евросоюза товаров на минимальные с февраля прошлого года 45,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С ЕС удалось заключить соглашение только в конце июля. Согласно данным американского ведомства, США в июне импортировали товаров из ЕС на 45,7 миллиарда долларов против 56,6 миллиарда долларов в мае. Экспорт Штатов в ЕС при этом, наоборот, немного вырос - на 3,2%, до 35,8 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит США с ЕС сократился более чем вдвое, составив 9,9 миллиарда долларов в начале лета против 21,9 миллиарда в мае.
https://ria.ru/20250523/tramp-2018718503.html
https://ria.ru/20250523/poshliny-2018760557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, китай, дональд трамп, евросоюз
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз
Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года
США в июне закупили у ЕС товаров на минимальные с февраля 2025 года $45,7 млрд
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США на фоне введения импортных пошлин закупили в июне у Евросоюза товаров на минимальные с февраля прошлого года 45,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая
, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС
. С ЕС удалось заключить соглашение только в конце июля.
Согласно данным американского ведомства, США в июне импортировали товаров из ЕС на 45,7 миллиарда долларов против 56,6 миллиарда долларов в мае.
Экспорт Штатов в ЕС при этом, наоборот, немного вырос - на 3,2%, до 35,8 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит США с ЕС сократился более чем вдвое, составив 9,9 миллиарда долларов в начале лета против 21,9 миллиарда в мае.