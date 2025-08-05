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В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти

В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти - РИА Новости, 05.08.2025

В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти

США, вступившие в конфронтацию с Нью-Дели из-за закупок российской нефти, еще в прошлом году не возражали против этого, сообщило индийское издание Times Now. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:54:00+03:00

2025-08-05T12:54:00+03:00

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индия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США, вступившие в конфронтацию с Нью-Дели из-за закупок российской нефти, еще в прошлом году не возражали против этого, сообщило индийское издание Times Now."Индия купила российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене", — приводит издание слова экс-посла в стране Эрика Гарсетти.По его словам, та политика Вашингтона была направлена на то, чтобы не допустить рост мировых цен на нефть.В минувший вторник Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничество с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа. Накануне глава Белого дома пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью".Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал все эти нападки необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033403300.html

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сша

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