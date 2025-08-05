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В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти - РИА Новости, 05.08.2025
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12:54 05.08.2025 (обновлено: 16:38 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ssha-2033450571.html
В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти
В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти - РИА Новости, 05.08.2025
В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти
США, вступившие в конфронтацию с Нью-Дели из-за закупок российской нефти, еще в прошлом году не возражали против этого, сообщило индийское издание Times Now. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:54:00+03:00
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дональд трамп
индия
в мире
сша
россия
введение трампом пошлин на импорт
нью-дели
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США, вступившие в конфронтацию с Нью-Дели из-за закупок российской нефти, еще в прошлом году не возражали против этого, сообщило индийское издание Times Now."Индия купила российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене", — приводит издание слова экс-посла в стране Эрика Гарсетти.По его словам, та политика Вашингтона была направлена на то, чтобы не допустить рост мировых цен на нефть.В минувший вторник Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничество с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа. Накануне глава Белого дома пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью".Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал все эти нападки необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html
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индия
сша
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дональд трамп, индия, в мире, сша, россия, введение трампом пошлин на импорт, нью-дели
Дональд Трамп, Индия, В мире, США, Россия, Введение Трампом пошлин на импорт, Нью-Дели
В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти

Times Now: США изменили позицию по закупкам Индией российской нефти

© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США, вступившие в конфронтацию с Нью-Дели из-за закупок российской нефти, еще в прошлом году не возражали против этого, сообщило индийское издание Times Now.
"Индия купила российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене", — приводит издание слова экс-посла в стране Эрика Гарсетти.
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По его словам, та политика Вашингтона была направлена на то, чтобы не допустить рост мировых цен на нефть.

Дональд Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней. В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

В минувший вторник Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничество с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.
Накануне глава Белого дома пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью".
Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал все эти нападки необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.
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Дональд ТрампИндияВ миреСШАРоссияВведение Трампом пошлин на импортНью-Дели
 
 
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